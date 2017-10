Ni un paso atrás en la alianza con Morena: Joel Padilla

“Que se oiga en Colima y todo México: vamos por la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador”, afirmó

Lamenta la persecución política que emprende el Gobierno federal por la alianza PT-Morena

Infoecos/Colima

El legislador por Colima, Joel Padilla Peña, y recién nombrado integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, expresó en la tribuna del H. Congreso del Estado su rechazo e indignación por la persecución política y la campaña de lodo que el Gobierno federal ha emprendido desde hace varios meses en contra del Partido del Trabajo y sus proyectos educativos.

Indicó que desde el 24 de junio de este año, en el Décimo Congreso Nacional, se acordó la alianza con Morena, aprobando llevar como su candidato para la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Manifestó que con esa campaña de desprestigio, “el Gobierno federal nos ha enviado un mensaje que nos queda claro: si vas con Andrés Manuel López Obrador, que se atengan a las consecuencias”.

Padilla Peña expresó que a pesar de eso, el PT a nivel nacional no dará un paso atrás: “Al Gobierno federal le contestamos: ni un paso atrás. La historia marcha hacia delante. El Gobierno federal representa un pasado al que no queremos volver, no cederemos a sus presiones, no daremos marcha atrás a nuestra convicción de lucha y que se oiga en Colima y todo México: vamos por la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador”.

Relató que esta persecución política comenzó cuando el Gobierno federal a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sin fundamento ni pruebas contundentes, congeló las cuentas bancarias donde los Cendis “Tierra y Libertad” y primarias del Frente Popular “Tierra y libertad” de Monterrey, tienen a bien pagar la nómina de su cuerpo docente, y con las cuales también se da la operatividad a los mismos Cendis, pagando de ahí a proveedores de alimentos en este estado hermano.

Para el Gobierno federal -dijo- los recursos que se ejercen para proyectos educativos, aprobados por el Poder Legislativo, ahora resultan ser de origen sospechoso y con ese pretexto han emprendido una campaña de lodo, afectando a miles de niños que reciben educación de calidad y alimentación balanceada.

“Las cuentas están claras, el origen es transparente, basta con que lean el Presupuesto de Egresos de la Federación y ahí encontrarán las respuestas que buscan. Para eso no necesitan calumniar ni afectar a los niños en su derecho a la educación”.

Agregó que otra prueba de que el Gobierno ha actuado de manera persecutoria es la detención del dirigente estatal del PT en el estado de Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por un presunto fraude, mismo que este martes fue liberado. “Estas calumnias que involucran a la dirigencia nacional son falsas acusaciones que no se sostienen. Damos apoyo total a nuestra dirigencia”.

Afirmó categórico que “estos actos nos llenan de indignación porque el Partido del Trabajo ha actuado de manera honesta y ha trabajado siempre al lado del pueblo de México. Lamentamos esta persecución política que ha emprendido el Gobierno federal en contra del Partido del Trabajo”.

El legislador refirió que está claro que el Gobierno federal pretende, con esta persecución política, desviar la atención para que los sobornos de la empresa Odebrecht a través del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, se diluyan en la vorágine de los acontecimientos nacionales, cuando en este caso sí hay delito que perseguir y castigo que aplicar por desvío millonario de recursos.

Finalmente aseveró que con esta estrategia de golpeteo contra el PT, el Gobierno federal también pretende quitar reflectores a la destitución ilegal y autoritaria del titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, “es innegable que el proceso que le han fincado es irregular y se busca evitar que se ventile la red de corrupción con la empresa Odebrecht que involucra a los altos funcionarios de esta administración”.

Comentarios