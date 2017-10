Caso Fepade revienta sesión en el Senado

Por falta de quórum, este miércoles la oposición en el Senado de la República volvió a reventar la sesión, posponiendo de nueva cuenta la votación para aprobar el proceso de remoción o restitución de Santiago Nieto al frente de la Fepade, pues solo hubo 45 asistencias de los 128 senadores, faltando 20 para abrir sesión.

A las 12:50, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Cámara Alta, levantó la sesión y citó a la siguiente para este jueves 26 de octubre a las 11:00 horas.

La sesión de este miércoles, citada a las 12:00 horas, fue convocada porque el martes un grupo de 36 senadores conformado por el PAN, PRD, PT y tres independientes, tomaran la tribuna e impidieran que se aprobara el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la remoción o restitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade.

Los senadores argumentaron el martes que el proceso de votación no es transparente.

“Esto que se pretende es una grave aberración por parte del PRI y del Verde. No tiene justificación por cédula, una votación secreta, porque no es un nombramiento, es simple y sencillamente nuestro derecho de objetar una decisión, y les recuerdo algo, la elección de Santiago Nieto no se hizo por cédula, fue en tablero, fue en votación nominal”.

