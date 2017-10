Medicina para gente sana (derecho a la salud)

Imagínese usted que en vez de acudir al médico cuando está enfermo para que le dé un tratamiento a base de medicina alópata, el Estado mejor se preocupara porque las personas fueran atendidas por las mismas instituciones de salud, pero no cuando se está enfermo, sino, que de acuerdo al avance natural de la vida se tuviera la cultura de acudir con ellos, para que proporcionaran un tratamiento y así evitar las enfermedades.

No confundir con la medicina preventiva, sino más bien, tener un expediente en donde cada una de las personas en este país fuera atendida desde pequeña, bajo esta visión, y el Estado se preocupara por llevar un mecanismo de atención aunque éste no estuviese enfermo.

Recientemente en una entrevista que se hizo en un medio de comunicación nacional, el invitado, médico de profesión, establecía que atendía únicamente a personas sanas, este tema me llamó la atención aunque en su gran mayoría hablaba de la medicina preventiva, también es cierto que ésta solamente es llevada a cabo por aquellas personas que tienen la cultura de cuidarse para prevenir enfermedades, sin embargo, al reflexionar sobre el tema general de esa entrevista, creo que el Estado mexicano podría, a través del sector salud, ir más allá, esto es, contar con todo este sector para atender a las personas y evitar que enfermen, aparte de que se utilizaría como una cultura de medicina preventiva.

Nuestra Constitución Política Mexicana establece el derecho humano a la salud, ese derecho que debe garantizar el Estado mexicano a través de sus instituciones de salud, las cuales están obligadas a atender a toda aquella persona que lo requiera, pero incluso nuestro país se ha comprometido, a través de la firma de varios tratados internacionales, a garantizar el derecho a la salud en su nivel más alto, o sea, a darle el tratamiento médico a toda persona, independientemente de lo leve o lo grave de la enfermedad.

Sin embargo, es conocido por todos que las instituciones médicas a nivel nacional están en crisis, una gran cantidad de enfermedades que hoy padecen quienes habitan en México, no son atendidas bajo los parámetros de esos compromisos internacionales, y por supuesto que se está atentando contra los derechos humanos de la salud de los mexicanos.

Imagínese que tuviéramos la posibilidad como personas, que desde que nace nuestro hijo, fuera atendido por una institución médica independientemente si se encuentra enfermo o no, sino, más bien, con el único fin de tener monitoreada su salud, así como también de establecer un mecanismo de tratamiento para evitar que éste se enferme, lo anterior significa que conforme va avanzando la edad de la persona se le estarían dando medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, tratamiento psicológico o de cualquier otro que necesita el ser humano para vivir dignamente y sin enfermedades, y ya no se diga a aquella persona que tenga alguna disminución en su salud, fuera atendida por especialistas de manera inmediata y con el tratamiento adecuado, a fin de que no empeore y atenderla hasta que se recupere.

También resulta importante que el Estado mexicano invierta más dinero en la investigación para evitar enfermedades y para combatirlas y, sobre todo, destinar más presupuesto para la investigación y generar mejores condiciones de vida, sin necesidad de que se enferme su gente, este es uno de los retos del sistema de salud en nuestro país y que seguramente estaremos viendo a mediano y a largo plazo.

Ojalá transitemos a ese anhelo.

