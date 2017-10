Realizan Foro Municipal contra las Adicciones 2017

Infoecos/Tecomán

El Consejo Municipal Contra las Adicciones realizó en Tecomán un foro en el cual participaron diversas instituciones, jóvenes estudiantes e incluso personas inmersas en tratamiento de recuperación por el consumo de sustancias.

El “Foro Municipal contra las Adicciones 2017” fue encabezado por el alcalde José Guadalupe García Negrete, quien hizo a un lado su discurso para dialogar con los jóvenes, ya que dijo, “no se trata de dar bonitos mensajes, sino de compartir con los jóvenes y de darles la confianza y los valores para no caer en las adicciones”, por lo que coincidió en que la prevención es la meta fundamental y deseable para todas las enfermedades. No obstante, en el caso de las adicciones, dijo, representa un reto difícil pero no imposible.

Tras platicar con los jóvenes diversas experiencias personales, señaló que el problema de las adicciones se presenta en todos los niveles de la sociedad en menor a mayor medida, por lo que es importante el desarrollo de los programas enfocados hacia la prevención.

De entrada, puntualizó que el alcohol “agarra parejo”, es por ello que celebró que en la conferencia presentada, así como en el testimonio de una persona en recuperación haya sido correctamente escuchada, “veo jóvenes que pusieron mucha atención, escucharon la conferencia, les reconozco, échenle ganas, aunque sé que a muchos de ustedes no les va a quedar, pero otros se van a quedar con el mensaje y eso es una gran ventaja, con uno de ustedes que pueda decir no a las adicciones y se prepare, estudie y sea un buen profesionista”.

Por su parte, Martín Rizo Puente, comisionado del CECA, felicitó a los jóvenes estudiantes y a las autoridades porque “tienen la camiseta bien puesta en la atención a las adicciones, tuvimos en días pasados un foro con más de mil personas que habían superado el problema del consumo del alcohol, ahí estuvo su alcalde y nos hizo reflexionar en torno a las adicciones, se quedó a todo el evento y lo dije allá, si los presidentes municipales y cabildos se pusieran la camiseta como se la está poniendo el presidente municipal de Tecomán, otras cosas estuvieran pasando en los municipios”, finalizó.

