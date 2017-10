Sociedad del conocimiento: Está en puerta la Feria

La inauguración de una de nuestras festividades más importantes está a unos días, con referencia: alegría, baile, canto y diversión para el pueblo. Un evento de esta naturaleza debe ser la oportunidad para que la sociedad adquiera aprendizajes culturales, normas sociales y morales.

Quienes presidan los comités de la Feria deben ser personajes con experiencia -probados de triunfos-, con conocimientos culturales y de relaciones, competencias comunicativas y cómo hacer de este tipo de eventos un éxito para la sociedad y para quienes invierten. Una feria debe generar ganancias a los empresarios.

Una feria estatal nunca debe tener una mirada rural, sino urbana, para que pueda rebasar las fronteras nacionales, convirtiéndose en la mejor oportunidad para que los productos agrícolas, artesanales, ganaderos, pesqueros y comerciales sean internacionalizados con países que puedan generar dividendos para Colima.

En nuestro entorno, una feria sin la penetración necesaria sólo representará un costo económico para la administración que la subsidie. En honor a la verdad, este tipo de festividad debiera permitir a su comité solventar sus gastos, incluso asegurar que quienes laboran la nómina se pague con las ganancias obtenidas. Lo mejor, que el gobierno en turno obtenga finanzas de esta tradición.

En México son pocos estados que han logrado capitalizar con esta visión las ferias. En Colima, el Ayuntamiento de la capital, con Davide Arena, ha logrado poco a poco que este tipo de actividades se vayan solventando por sí mismas. En su primer festival impactaron en el primer distrito federal electoral; en su segundo, en la entidad, mas no han logrado impactar a nivel nacional.

El primer punto para que un evento de esta naturaleza sea exitoso, es contar con un buen cartel que vender, una excelente publicidad, precios accesibles, buenos patrocinadores, lo demás vendrá por sí sólo. La mejor prueba de lo que citamos es lo realizado en la capital del estado por la Secretaría de Cultura de la comuna, los puntos anteriores, los han cumplido, de ahí la razón del éxito alcanzado.

El Ayuntamiento de Colima en sus eventos, durante su último festival, movilizó en los primeros cuadros de la ciudad entre 25 a 35 mil personas diarias –los fines de semana fueron más-, por lo tanto, nuestra feria estatal esto lo debe superar; un gran reto para el comité de la Feria. Nuestra festividad coincide con una tradición de las más fuertes en el país, reconocida por la UNESCO, como patrimonio de la humanidad: el Día de Muertos.

De entrada, el Ayuntamiento municipal, a nivel publicidad sobre la fecha, rebasó al comité de Feria. Esperamos que ambos organismos -municipal y comité- puedan unir esfuerzo para preservar una de las costumbres de México, en la que organicen desfiles conmemorativos al Día de Muertos, tal como se hacen en la mayor parte de las entidades federativas, actos que permitan conservar y fomentar esta fecha.

Una feria estatal no debe tener un solo punto, sus actividades deben abarcar diversos puntos del territorio del estado, para que de esta forma la población participe y reciba beneficios en sus lugares, si es que sus medios no se los permiten. Los eventos de una feria o un festival deben ser anunciados desde un mes antes y no sólo cuando se acerquen las fechas.

El festival de Cultura. Hay que felicitar al Secretario de Cultura, con escaso dinero para su funcionamiento ha realizado su labor, mas la sociedad no lo sabe, los desconoce, por eso la afluencia a éstos son pobres, esto nos habla que los eventos no se publicitan, lamentable, en una era de la sociedad del conocimiento y no aprovechar sus herramientas para informar a la población.

Para despedirme. ¡Vamos con López Obrador! De forma enfática el líder y legislador del PT, Joel Padilla, ha remarcado el posicionamiento de su partido para el 2018, al tiempo desenmascara la forma cómo el sistema ataca a quienes han decidido por esa opción.

