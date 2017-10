Camino Real

Si bien es cierto que el conflicto del magisterio con el Gobierno del Estado se solucionó con base en los acuerdos que, principalmente, radican en el pago de adeudos contraídos en otro sexenio, también lo es que los maestros deben entender que la actual administración estatal tiene una serie de compromisos que cumplir con la población y, por lo tanto, deben esperar su turno para que los recursos que se están gestionando tengan la etiqueta magisterial.

También es cierto es que el gobernador Ignacio Peralta se comprometió a solucionar ese adeudo, pero los dirigentes de las secciones 6 y 39 del SNTE deben comprender que no solo son ellos y que no es culpa de esta administración que el reclamo lo hayan hecho hasta ahora; lo que es más, deben meterse en su inquieta cabecita que el gobernador no les ha quedado a deber nada de nada.

Al hacer un recuento puntal de la problemática que mantiene el sindicato con la actual administración, se sabe que se da por un adeudo de 92 millones de pesos que derivan en su mayoría de la administración del exgobernador Mario Anguiano. Y, transparente como es el gobernador Peralta en estos casos, acordó con los maestros que les ayudaría a gestionar los más de 80 millones de pesos que quedaron pendientes en la pasada administración, porque también hay que precisar que en esta administración no se ha presentado ningún adeudo tan significativo.

Lo que no deben perder de vista los maestros y la población en general, es que a pesar de que el reclamo del magisterio no es una deuda que la actual administración haya adquirido, se tiene la voluntad del actual mandatario por arreglar la problemática por la que están atravesando los trabajadores de la educación. Y eso, lejos de hacer berrinches, pataleos de niño mimado y reclamos, se debe agradecer.

Y también tiene que haber conciencia de que parte de estos adeudos derivan -ojo con esto-, de la descarada forma en que los magisteriales trabajadores se atribuyen prestaciones y bonos que salen del ámbito laboral. Esta abusiva situación es muy parecida a la del tristemente célebre IEPO que funcionaba como auténtico antro en tierras oaxaqueñas.

Porque es una realidad como el SNTE tiene un sin fin de prestaciones para sus agremiados que rayan en el exceso por no decir que en la impudicia, siendo uno de los más significativos errores que los han llevado al endeudamiento. Por esas y otras razones se puede decir que, lamentablemente, tanto los políticos como los maestros no son bien vistos por la sociedad.

La actual administración está haciendo un esfuerzo por dar solución a esos problemas con el magisterio. En realidad vemos cómo el gobernador Peralta no hace caso omiso a los asuntos de educación; pero también hay que entender que no viene a ser la prioridad de su gobierno porque no son directamente los compromisos que adquirió con los colimenses, sin embargo, no los puede dejar de lado.

Ante esta situación, deberían tener más cabeza fría y dar pasos más firmes para llegar a acuerdos con el gobierno y no buscar el desencuentro porque, lejos de encontrar un aliado, le suman más problemas y preocupaciones a sus afiliados.

Dicho de otro modo, no deben cargarle las pulgas al perro equivocado.

MESÓN

Un pleitazo se traen en el Senado por la destitución del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto… A éste, por revelar detalles de la investigación en torno a la empresa brasileña Odebrecht (y el supuesto financiamiento a la campaña presidencial de Peña Nieto), fue puesto de patotas en la calle, ya que su infidencia atenta contra el debido proceso… Pero la oposición senatorial (panistas, perredistas, lopezobradoristas, etc.) montó en cólera y quieren restituir al bocón de la Fepade… Lo más curioso es que las protestas por el despido de Nieto las encabezan, entre otros y otras del mismo pelo, el muy honorable Manuel Bartlett Díaz, aquel que tumbó la red del sistema electoral para que Cuauhtémoc Cárdenas no ganara la Presidencia… ¡Qué tipejo tan desvergonzado!… ¡Arrieros somos!

