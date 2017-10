Acusan a Ternium de dejar sin empleo a transportistas

Afectados bloquean caminos que llevan zonas mineras en Pihuamo

Infoecos/Jalisco

Pobladores, obreros y trabajadores del municipio de Pihuamo, en el estado de Jalisco, iniciaron nuevamente una protesta en contra de la empresa multinacional Ternium, debido a lo que, asegura, son atropellos y omisiones de parte de la empresa hacia la sociedad.

Los manifestantes, quienes han comenzado a realizar acciones de bloqueo de maquinaria en caminos que conducen a las zonas mineras de este municipio, señalan que la empresa ha omitido dar empleo a lugareños y en pagar los contratos que se han hecho con dueños de terrenos con minerales.

Efraín Morfín, secretario general de la Sección 135 del Sindicato de Transportistas, señaló en entrevista que ellos buscan “atención y trabajo para todos los camioneros. Más que nada lo que se requiere es que haya trabajo y para todos, y un pago justo”.

Entre los obreros olvidados por Ternium, se cuentan alrededor de 40 agremiados entre maquinaria y camiones. Ante esto, señalaron la serie de bloqueos en caminos que la empresa tiene habilitados hacia sus minas.

Por su parte, Carlos Alonso Soto Cuevas, dueño de un predio que fue vendido a esta corporación minera, mencionó que ésta no ha cumplido con todos los puntos establecidos de la venta de un terreno y un camino para la minera.

Mencionó que Ternium ha mentido a sus trabajadores sobre el cumplimiento de sus obligaciones para enfrentar a sus trabajadores con los manifestantes, “tenemos miedo porque ayer unos compañeros estaban ahí en la manifestación y llegó personal también”, procediendo al retiro de un vehículo en un bloqueo.

“El problema ya se había solucionado y estas personas, las que se puede decir que las ‘calentaron’, les dijeron mala información y llegaron muy enojadas que, porque si no peleaban ellos o si no nos quitaban, iban a perder su trabajo, no se les iban a pagar mi liquidación ni nada de eso”.

“Llegaron incluso hasta con palos en la mano. Gracias a Dios no pasó nada. Aquí el peligro realmente de la empresa es que no está respetando sus normas de seguridad porqué, imagínense, estamos a una hora de Pihuamo, no hay comunicación de celulares, ni nada, no hay Seguridad Pública”.

“Si estas personas, si objetivo del que los mandó, desde la empresa, era la confrontación, quién sabe en qué iba a terminar este encuentro”, agregó.

Este roce, documentado en un video enviado a la redacción, muestra a 20 manifestantes y un grupo de entre 40 y 50 empleados retirando un vehículo Jeep Wrangler estacionado a mitad de un camino para bloquear el acceso a una mina.

Por su parte, Ismael Cárdenas Ramírez, también transportista, señaló que han sido ya ocho años de estar pidiendo empleo a la empresa Ternium para los locales y dejar de traer personas de otros estados.

Mencionó que ellos buscan “trabajar directamente con la empresa, no con contratistas porque realmente los contratistas nomás le juegan uno el dedo en la boca. No sale uno adelante con nada”.

Reiteraron que la intención de estas protestas y bloqueos, “no es perjudicar ni a la empresa ni a los contratistas”, sino exigir lo que en un momento Ternium les había prometido.

