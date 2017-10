Alfonso Celis choca monoplaza de Ocon en prácticas del GP México

Alfonso Celis, piloto mexicano de Force India, chocó el monoplaza de Esteban Ocon durante las prácticas libres del Gran Premio de México en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante la sesión, el joven azteca agarró mal una curva y terminó impactándose en un muro de contención, lo cual dejó con varios daños al vehículo rosa del francés.

Tras el accidente, Ocon utilizó su cuenta de Twitter para informar que espera poder participar en las segundas prácticas, pues según él, su monoplaza no sufrió daños graves. “Los muchachos están trabajando fuerte, y los daños no son muy grandes, por lo que espero no me perderé nada de la segunda sesión de ensayos”, redactó.

Tras el accidente, Alfonso Celis mantiene la cabeza fría, al afirmar que él estaba haciendo su trabajo y que este tipo de cosas suelen pasar comúnmente en la categoría y en cualquier pista. “Somos profesionales y el trabajo lo he hecho, uno quiere ir rápido y a veces pasan estas cosas; no soy el primero ni el último al que le va a pasar esto”, afirmó el capitalino.

Además, el piloto reserva de Force India no magnífica el percance porque se tratara del coche de Esteban Ocon. “No tiene por qué afectar, fue en México, en el auto que haya sido, no estoy pensando en Esteban (Ocon) ni en nada, estoy pensando en ir rápido y darle los datos al equipo”.

Más allá del impacto, también Celis Jr. lamentó el hecho de no poder completar el programa que Force India tenía planeado para él. “En lo que a mi programa correspondía solo faltaron las vueltas rápidas, pero aparte de eso completamos todo, digo, estuve los primeros 40 minutos rodando”.

Alfonso Celis compartió pista con Sergio Pérez en la primera práctica libre y su vuelta más rápida de la práctica tuvo un registro de 1:22.342 minutos.

Comentarios