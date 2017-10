Arte Total: La vida de Rosario Castellanos en el XV FICM

A partir del pasado 20 y hasta el 29 de octubre, mañana domingo, Michoacán vivirá el XV Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en donde se dieron cita cineastas mexicanos, la comunidad fílmica internacional, residentes, turistas y visitantes, quienes han disfrutado al máximo de la capital michoacana. Aunque falta un día, éste ha sido un éxito, puesto que se reunieron figuras del cine de primera fila.Crear lista de reproducción de vídeos

La misión del FICM es promover a los nuevos talentos del cine mexicano, incrementar la oferta cinematográfica y contribuir al fomento de las actividades culturales y turísticas del estado de Michoacán.

El FICM cumple 15 años de promover la cultura del cine en México, reuniendo este año 93 obras fílmicas con las nuevas propuestas de realizadores del cine mexicano y una selección de 27 cortometrajes mexicanos en línea, conformada por la Selección Oficial del 2017.

También se contó con la presencia de Al Gore y se mostró el nuevo documental del ex vicepresidente estadounidense, “Una verdad muy incómoda: ahora o nunca”, continuación de su filme que ganó el Óscar hace una década.

Este martes, Gore, premio Nobel de la Paz, mostró su tristeza por el atentado de Manchester, insistió en que la batalla no está perdida: “Tenemos la tecnología, el acuerdo de la Cumbre de París por el que los países firmantes reducirán las emisiones de gases e incrementarán las energías renovables. Soy optimista”.

“La forma del agua” (The Shape of Water): preciosa paradoja para señalar la imposibilidad de describir el contorno de lo impreciso por naturaleza como es el amor, como es el deseo. Ya desde el título, Guillermo del Toro nos está atrapando en su metáfora visual: un precioso cuento de hadas en el que nos sumergimos desde el primer instante gracias a una paleta cromática siempre virada a los tonos verdeazulados y a una deliciosa banda sonora compuesta por Alexandre Desplat que lo acerca a un posible segundo Óscar.

La nueva cinta de Guillermo del Toro, que presentó el mismo cineasta, plantea una crítica devastadora al racismo, la homofobia y en general a la intolerancia hacia las personas que son diferentes, por no hablar del revolcón que le da al “american way of life”: familias aparentemente felices de cartón-piedra que esconden una profunda insatisfacción en su seno.

El FICM tuvo cuatro secciones oficiales a competir: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Dentro de los largometrajes que se presentaron en el FICM 2017 se encuentran: “Ayer maravilla fui”, de Gabriel Mariño, “Casa Caracol” de Jean-Marc Rousseau Ruiz, “Sin vivir” de Anais Pareto Onghena, “The Drawer Boy”, de Arturo Pérez Torres, “Cuadros en la Oscuridad” de Paula Markovith, “Oso Polar” de Marcelo Tobar, “Los adioses” de Natali Beristáin, entre otros.

El FICM ya es un evento consolidado y posicionado, que al mismo tiempo invoca una tregua de paz en el estado michoacano para disfrutar de su variada y exquisita gastronomía, la belleza de sus artesanías y fundamentalmente de la hermosa ciudad de las canteras rosas.

Arte y cine plantea una cinta un poco lenta. La cineasta Paula Markovitch (El premio, 2011) presenta su nuevo trabajo cinematográfico Cuadros en la oscuridad, que además de representar un homenaje a la obra de su padre, el pintor Armando Markovitch, ofrece una reflexión sobre la clandestinidad del arte en medio de regímenes autoritarios.

“En la dictadura argentina hubo otro tipo de exilio: gente que se escondió en pequeños pueblos del territorio nacional. La historia está inspirada en la vida de mi padre, un pintor que no expuso su obra en vida y se ocultó en el anonimato”, comparte la realizadora.

Paula nos pone frente a un concepto del “insilio”, que es lo contrario al exilio; es decir, una forma de irse sin moverse del sitio físico, o de quedarse sin en realidad estar. Es el encierro/destierro dentro de uno mismo.

Este fenómeno del insilio, asegura Markovitch, fue provocado por sistemas crueles y opresivos que además de matar personas, mata la cultura y las obras que permanecen en el ocultamiento, lo que conlleva la desaparición y omisión del arte. “Tener que ocultarse genera una contradicción, porque el arte es hacia afuera. Como humanidad destruimos nuestros tesoros, lo que construimos, y eso me parece preocupante”, agrega.

Cuadros en la oscuridad muestra la vida de Marcos (Alvin Astorga), un artista que nunca ha podido exhibir sus pinturas. Un día, Luis, un pequeño ladrón de 13 años, entra a robar a su casa. El arte comienza a unirlos a ambos a raíz de que su amistad crece.

“Tanto en el color como en la manera de narrar mi propuesta narrativa fue hacer un collage de momentos e instantes, no tanto una secuencia de causa y efecto. Trabajamos con texturas, atmósferas y sonidos, esa fue mi propuesta narrativa.” Sin demeritar el trabajo de todo el equipo de Markovitch, la película se olvida de narrar una historia y elige apelar al retrato, lo que para el público puede resultar conmovedor o aburrido.

Otro tema novedoso dentro del arte es el expuesto por la cineasta Natalia Beristáin, quien regresa a competir en el Festival Internacional de Cine de Morelia con su nueva película “Los adioses”, en la que retrata la vida de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos (1925-1974).

El FICM presentó el filme de la poeta chiapaneca. Tras haber protagonizado “Después de Lucía, Tessa volverá a la pantalla grande dando vida a la escritora mexicana Rosario Castellanos. Acompañada de Pedro de Tavira como Ricardo Guerra (1927-2007), su esposo, el rodaje de la película inició en 2016.

La pareja pasará a manos de Karina Gidi y Daniel Giménez Cacho para interpretarla en la edad adulta. “Parte de pensar en dos parejas es que evidentemente vamos a ver a una Rosario Castellanos de 20 años; y un poco la metáfora es que uno no es el mismo cuando se tiene esa edad que a los 45 años”.

La UNAM es una locación importante para los dos (Rosario y Ricardo) porque estudiaron filosofía, son maestros, y ella fue coordinadora de la carrera. Basada también en las Cartas a Ricardo Guerra, obra en la que Elena Poniatowska le hace la introducción, hasta la fecha ninguna escritora mexicana había dejado un documento tan enriquecedor como estas cartas que le escribe Rosario Castellanos a Ricardo Guerra de julio de 1950 a diciembre de 1967, con una interrupción de 1958 a 1966, año en que una Rosario deshecha se va de profesora visitante a Madison, Wisconsin.

Rosario Castellanos abordó en su obra las condiciones de vida de los indígenas y la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres. Con Rosario podemos identificarnos todas las mujeres y su recit de vie, con estas 77 cartas (de ellas dos de Gabriel Guerra (11 de octubre de 1961), su hijo a su papá y dos de Rosario a Gabriel), su lucha con el ángel que es ella misma, nos la hacen irremplazable. Es cierto, cada ser humano es irremplazable, pero unos lo son más que otros y Rosario lo es totalmente.

Las cartas de Rosario son devastadoras, estrujantes, obsesivas, oro molido para siquiatras, sicólogos, analistas, biógrafos y, ¿por qué no?, críticos literarios; lo son también para nosotras las mujeres, que en ellas nos vemos reflejadas. ¿Qué mayor prueba de que muchas mujeres lo apostamos todo al amor que este documento epistolar? Nunca hubo otro hombre en la vida de Rosario; sólo Ricardo, siempre Ricardo.

La cineasta muestra a Ricardo y Rosario cuando se conocen en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Mascarones, a fines de 1949, Desde su primera carta, del 28 de julio de 1950, los términos son de entrega absoluta. Le habla de “usted” antes del matrimonio: “Mire, le voy a decir cómo soy porque usted no me conoce”. Después le habla de tú.

Se analiza mejor que cualquier sicoanalista. Se mira débil, hace propósitos de fortaleza; se mira dispersa, hace propósitos de trabajo y los cumple; se mira antisocial, es encantadora, deleita a todos con su conversación.

Rosario Castellanos creció en la hacienda de su familia en Comitán, en la región maya del sur de México denominada Altos de Chiapas. A la edad de siete años, su hermano menor Mario murió de apendicitis y sus padres murieron en 1948. Vivió con el sentimiento de culpabilidad de la muerte de su hermano.

Se quedó huérfana y con medios financieros limitados. Sintió una necesidad urgente para la autoexpresión y pronto se convirtió en la primera mujer escritora de Chiapas.

El filme plantea el casamiento de Ricardo Guerra con la pintora Lilia Carrillo (1930-1974). Pintora informalista mexicana, fundadora del grupo Generación de la Ruptura, a la edad de 17 años ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

Guerra tiene dos hijos de esta unión. Es hasta el divorcio de esta pareja que Rosario se une a Ricardo con el que tiene un hijo, Gabriel Guerra. Ella más tarde se une (1960-1974) con el pintor y escultor Manuel Felguérez (Zacatecas, 1928).

Castellanos murió a la temprana edad de 49 años a causa de un desafortunado accidente doméstico. Falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar el teléfono al salir de bañarse. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 9 de agosto de 1974.

Después de más de 40 años, el tema de su muerte despertó la duda y pocos creen esta versión.

