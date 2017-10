Atracadero de sombras: De perfiles e ideologías

Dando una revoloteada a vuelo de pájaro incisivo, respecto al rango de la cultura institucional fincada en Colima, no debe sonar a sorpresa que, por costumbre e inercia ideológica, el uso de las políticas culturales en el medio sea un reflejo derivado a imagen y semejanza impuesto por el gobernador en turno durante un sexenio.

Por tal motivo, el cargo de Secretario de Cultura en la entidad responde siempre, antes que cualquier cosa, al perfil político de sus funciones, sin que esta maraña conductual muchas veces sea percibida o aceptada por el propio funcionario respectivo. Funciones sobreentendidas en cuanto a sus finalidades y sometimiento hacia el ejecutivo local. En consecuencia, no es posible encontrar un resquicio de integridad y autonomía en el deber ser y el hacer de quiénes ocupan tal cargo. En tal sentido, la responsabilidad de éste se pinta de acuerdo a los matices culturales que propicie el gobernador.

De ahí, que la difusión cultural a través de su Secretaría sea, hasta siempre, una mera estrategia sexenal políticamente hablando.

Aquí no importa qué se hace sino cómo se hace, y cuya directriz en su manejo, advertíamos, se finca en un ardid intencionalmente ideológico. Tales secretarios de cultura fungen, entonces, -y sin que ellos por supuesto acepten esta connotación- como funcionales engranajes de poder dentro del propio poder institucional, bajo dispositivos del orden y la tradición cultural condicionada y afín a los intereses desde luego gubernativos, estrictamente oficiales en cuanto a la aplicación cultural. Fuera de este orden, toda expresión cultural crítica debe entenderse como una confrontación o desliz inconveniente a ese sistema entronizado. Consiguientemente, incluso, persisten los artistas que, bajo diversas circunstancias que implica la sumisión de los mismos, pasan a convertirse en los artistas institucionalizados en turno. De la misma forma, deben considerarse los privilegios a distintos creadores copartícipes de los intereses de confort y remanso establecidos por las pautas incontrovertibles impuestas por las secretarías en cuestión. Dicho en otras palabras, o te alineas o te alineas, si no quieres estar al margen de las prebendas y las ofertas culturales provenientes directamente del Estado, el cual, valdría recordar, lo conformamos todos. Sin embargo, no todos logran (o logramos) alcanzar los privilegios en el ramo dicho, debido, evidentemente, a no reconvenir en tales intereses, los cuales, sin lugar a dudas, no son otra cosa que instrumentos de sujeción para los creadores considerados preferentes o, mejor diría, convenientes.

El sentido de cultura, de entrada, indica prácticamente un diseño múltiple de especificaciones.

Por derivación, en nuestros días, dicho sentido ha adquirido visos comúnmente diversificados. Incorporadas, además, la cultura de la subcultura y la contracultura. En fin, ya ahora es imprescindible anteponer con toda facilidad esa tenaz palabra penetradora en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y si cultura suena, desde el fondo de sus valores tradicionales, igual a las creencias mayoritarias de una comunidad, asimismo queda estampado, siguiendo el expediente original griego, que aquélla se adjudica para sí el cultivo de las facultades humanas, plegados, prioritariamente, el conocimiento y la atribución creadora. Adheridos aquí los aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos, filosóficos y religiosos. Al fin y al cabo, una cultura es el conjunto de historias que da cohesión a una sociedad.

Sin embargo, el ejercicio del poder involucra un robusto sostén de intereses airosamente definidos e irrebatibles ante la contradicción de una realidad. La realidad, así, significa esta retención, fortalecimiento y disposición multiplicada de intereses. Quien no se ajuste a esta realidad, está, paradójicamente, fuera de la realidad.

La conducción de la cultura viene a significar, entonces, y como expresión derivada e impuesta por el Ser impregnado tantas veces de sus anomalías, taras, prejuicios y contradicciones, algo semejante a un humo envolvente e interminable, patrocinado y-o maniobrado por aquellos intereses advertidos.

De distintas formas, así, cada uno de los funcionarios refundidos en el mando cultural oficial, responden a aquel orden advertido y sus cánones inviolables que, muchas veces subrepticiamente, mantienen ese remanso justificador de un supuesto equilibrio institucional. Todos los secretarios de cultura locales, sin excepción y en sus respectivos tiempos gubernamentales, han fincado sus funciones en base a este contubernio coyuntural, en ocasiones al margen de su enredada conciencia ideológica. Y, en otras, hasta arraigada la autocomplacencia oportunista, lavándose las manos -además- en cuanto a lo que debería ser el legítimo y honesto rol de sus funciones. Implicada la mordaza impuesta a su libertad de funcionarios maniatados bajo la ordenanza gubernativa irrefutable. De lo contrario, desde luego, jamás ninguno de ellos hubiera ejercido el tan citado y, para algunos colimotes, el tan soñado cargo. El actual burócrata mayor de la susodicha secretaría, sin duda, no es la excepción.

