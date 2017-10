Secretaría de la Función Pública certifica a personal de Planeación

Infoecos/Tecomán

Con la finalidad de tener una mejor atención y reducir el tiempo de espera en cuestión de tramitología, personal de la Dirección de Planeación recibió la certificación “Proceso de acreditación del personal a cargo de la recolección y captura del cuestionario único de información socioeconómica”.

Así lo informó Ana Luisa Oseguera Ríos, jefa de Comprobación Federal, quien señaló que primero les fue impartido un curso por parte de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y posteriormente les fue entregada la certificación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

“Con esto tendremos una calve única que nos da acceso a una plataforma para poder subir el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), que son las encuestas que aplicamos a las personas que tienen la necesidad de vivienda, cuarto, piso firme, techo firme, entre otras opciones”.

Oseguera Ríos indicó que se trata de identificar los focos de atención y erradicar ese tipo de problemas que tiene la población, “se supone que por edades cambian las necesidades, algunos requieren de educación como son los niños, los adultos mayores algún programa como de 65 y Más, y a las personas o parejas jóvenes que son de edad a menos de 35 ocupan vivienda o ampliar su casa, por lo que este cuestionario nos ayuda a identificar cuál es la necesidad que tienen”.

Precisó que otro beneficio de esta certificación es que a través de un dispositivo móvil que tenga acceso a internet, se puede acceder al sistema para llenar la solicitud en el momento directamente y ahí mismo se sabría si es aceptada o no la persona bajo los diferentes lineamientos que el programa pide.

“Con esto no se necesitaría que venga personal de Colima a realizar el proceso, por ejemplo el año pasado llegó el asunto de los cuartos y había personas que ya estaban en el sistema en una página oficial, es decir, la encuesta que se levantó en campo se mete y el sistema la rechaza o lo acepta de acuerdo a las respuestas y ya no necesitamos pedir que se levante la CUIS o llevarla directo porque ya tenemos la clave para hacer la encuesta y llenarla en línea, no los necesitamos al menos para eso”, finalizó.

Comentarios