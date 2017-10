Camino Real: Recordatorio al SNTE

Uno de los problemas que pusieron en la agenda los líderes sindicales de las secciones 6 y 39 del SNTE (tras el reciente zafarrancho contra el secretario de Educación, a resultas de lo cual el funcionario terminó aventando el arpa), es el adeudo de 92 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado. Eso y algunas quejas más originaron un plantón-kermés a las afueras de la Secretaría de Educación, así como marchas-callejoneadas de presuntos pedagogos (una a pata y otra en carro -¡y qué carros!-, porque tampoco era para que las divinidades del sindicalismo magisterial tuvieran que gastar la suela de los zapatos una y otra vez por tan poca cosa), con los resultados ya sabidos.

Y si bien toda esa parranda logró que se tuvieran acuerdos con la parte gubernamental para instalar la piedra de sacrificios… perdón, quise decir, mesa de diálogo, en donde se verían los asuntos económicos, laborales y del Servicio Profesional Docente, nunca se olvidó la parte del adeudo de la que, por cierto, 80 millones de pesos corresponden a la administración estatal anterior.

Pero si hasta ahora ese aspecto en particular no se ha resuelto, no es porque no se quiera o falte voluntad; es, más bien, porque falta el recurso financiero, ya que es demasiado dinero como para sacarlo tan fácil como Elba Esther Gordillo sacaba para comprar camionetas Hummer para halagar a sus chómpiras de la mafia magisterial, y lo peor es que tampoco lo pueden desviar de alguna otra partida porque estarían haciendo lo mismo que se hizo en la pasada administración.

Sabemos que en tanto el gobernador Ignacio Peralta gestiona los recursos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal o con los diputados federales y senadores -que como usted sabe, unos y otros están como cerillos para lo que se les ofrezca a los gobernadores-, se están resolviendo los problemas más sencillos; es decir, las mesas de diálogo funcionan a la perfección.

Lo otro, los 92 millones de pesos, requiere más tiempo, porque no se trata de sólo categorizar una plaza o brindarle un escalafón a un maestro, sino de pagar casi cien millones de pesos que, debemos insistir pésele a quien le pesare, no se tienen, no hay manera de conseguirlos ni nada que pignorar para conseguir con qué tapar ese agujero que quedó desde la pasada administración.

Los líderes sindicales de las secciones 6 y 39 del SNTE no deben desesperarse ni alentar a sus agremiados a que alcen la voz para que el Gobierno del Estado les resuelva el problema; en la administración peraltista están conscientes de las demandas, pero también se debe tener prudencia y aportar colaboración para que todo salga bien.

Los maestros tienen que recordar dos cosas: que Peralta desea una pronta solución y que quien no les pagó fue Mario.

MESÓN

Hasta la semana pasada el Congreso local aprobó sanciones a la exalcaldesa de Armería, Patricia Macías Gómez, y a otros cinco funcionarios de ese municipio, por irregularidades detectadas ¡en el ejercicio fiscal 2014!… Mi abuela diría que estos diputados están buenos para traer la muerte… LÓPEZ OBRADOR vuelve a decir que si pierde las elecciones se irá a La Chingada, como se llama su rancho que tiene en Chiapas… En la elección de 2012 dijo lo mismo, y ya ve usted, no se fue… Tampoco ahora se irá, en 2018, a su rancho, pero los ciudadanos sí lo mandarán a un idéntico e imaginario lugar… EL DIPUTADO Joel Padilla anuncia que rendirá su informe de labores en un maratón de eventos que lo llevará por las 10 cabeceras municipales… No piense, por favor, que Padilla es un diputado a la antigüita, de esos que les gusta el circo, maroma y teatro, que no son otra cosa los informes… Mucho menos vaya a pensar que ese repetitivo informe traduce las pretensiones electorales de Joel… Si lo dará en los 10 municipios es porque Padilla se enteró de que los ciudadanos están ávidos y se comen las uñas de la ansiedad por saber qué tanto ha hecho en el Congreso… ¡Arrieros somos!

Comentarios