Venezuela: alternativas, oposición y un mundo de confusiones

Por: Luis Beaton

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá hoy el sistema en línea para recibir las postulaciones de los candidatos que participarán en las elecciones municipales, pautadas para diciembre.

Los partidos políticos podrán cargar en el registro los datos de sus candidatos para estos comicios, en los que se elegirán 335 alcaldes para el periodo 2017-2021 pero, tras el fracaso opositor en las elecciones regionales, está en duda si ese sector político se cree aun una alternativa país y presente sus apuestas.

Este domingo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, ratificó que la oposición no está dispuesta a participar en las elecciones municipales fijadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), si no se da un cambio en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Justificador del fracaso del 15 de octubre, el dirigente opositor insiste en que el órgano rector de los comicios fue partícipe de presuntas acciones de ‘ventajismo, por el fraude, por toda la destrucción de la opinión de todos los venezolanos’.

Aseguró que los actores políticos que se oponen al Gobierno cuentan con ‘todo un apoyo internacional’, lo que se traduce en el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, todos renuentes a reconocer la limpieza de las 22 elecciones realizadas en los últimos 18 años, y donde siempre que no gana la oposición ‘cantan fraude’, además de ser promotores de la agresión.

Hace unos días, el 27 de octubre, el periódico Últimas Noticias en su página de opinión publicó una caricatura, Tinta República, donde un personaje decía en referencia a la oposición: ‘Dijeron que estaban unidos y era mentira, que son pacíficos y los rodea la violencia, que no conspiran es otro embuste, y dicen que son la alternativa para el país… ¿Será verdad?’

Si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una alternativa está por verse, pues en los últimos días son muchas las opiniones sobre un tema que es recurrente en el país. No son ni alternativa ni tienen un plan para presentar a los electores, opinan diversos análisis, incluso en forma de caricatura y de sátira.

La crisis inédita que hoy arropa a la oposición venezolana se arrastra desde 2016 cuando comenzaron a gastar el preciado capital político que le valió conquistar el parlamento nacional.

Primó la senda de la violencia empujada por partidos que alcanzaron un efímero poder, dígase Primero Justicia (PJ), que se alzó como la principal fuerza política con 33 diputados electos, mientras que Acción Democrática (AD) se ubicaba como la segunda con 25 curules, seguidos de Un Nuevo Tiempo (UNT) con 18 diputados y Voluntad Popular (VP) con 14.

Al asumir la presidencia del parlamento, Henry Ramos Allup, su principal propuesta fue la salida del presidente Nicolás Maduro en ‘seis meses’. Eso nunca pasó, nada de referendo revocatorio ni ninguna otra maniobra le dio resultado, ni aún la vida de cerca de 120 venezolanos y más de un millar de heridos que provocaron con una arremetida violenta.

Tampoco valió la pena trancar el juego político y pasar la jugada a Luis Almagro (en nombre de la OEA), el ala radical del Sur de La Florida (Marco Rubio), el Departamento de Estado y sus lobbys subsidiarios, esos planes ya son historia pasada, al menos no se concretaron.

Hoy tras fracasar la estrategia de activar la Carta Democrática de la OEA, de fallar el asedio diplomático, la violencia terrorista de meses atrás, el chavismo se fortaleció políticamente a lo interno y la oposición quedó en una precaria posición que poco rédito le debe dar en las elecciones municipales y menos aún en la regional para gobernador de Zulia.

En la actualidad es un secreto a voces que la MUD está quebrada y difícilmente podrá reinventarse para las elecciones municipales, plagada como está de contradicciones y de luchas intestinas por el poder, según opiniones de analistas y figuras políticas.

No se espera que un viejo zorro como Ramos Allup permita que un grupo de jóvenes políticos, ‘la muchachada’ como los califica, vuelvan a controlar las riendas y retornen los días violentos de abril, mayo y junio, pero tiempo le costará para recomponer el tablero político venezolano.

En este escenario de confusiones donde aún falta el último tope con los municipales, queda la impresión de que 2017 fue un año complejo y difícil, altamente peligroso para la existencia del país.

El chavismo demostró con creces que es la principal fuerza política en Venezuela, tiene un programa que presentar y cumplir, algo de lo que carece la oposición.

La Mud, al parecer, ya es un cadáver político y se espera el regreso a los viejos esquemas partidistas, opinan comentaristas políticos.

