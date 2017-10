Interés Público

DEFENDER LA ECONOMÍA FAMILIAR

El actual secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, está obligado –para concretar sus aspiraciones presidenciales– a generar las condiciones que permitan una mejoría en la economía de las familias mexicanas; esa será su carta de presentación: si hace un buen trabajo, los mexicanos se lo reconocerán. Si, al contrario, la situación económica se precariza, entonces se lo reclamarán.

Tiene una dependencia difícil, pues por lo general el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibe todas las embestidas y golpes mediáticos, es una figura que se desgasta rápidamente, en especial cuando hay aumento en los impuestos o en los productos básicos para los mexicanos. Por eso es atípico ver como aspirante presidencial a secretario de Hacienda (fue impensable en el gabinete de Felipe Calderón).

Ahora, en la administración de Enrique Peña Nieto, Meade Kuribreña es un perfil atractivo, en especial por la experiencia que lo respalda (ha sido secretario en dos administraciones presidenciales de disímiles siglas partidistas). Sin embargo, su cargo lo coloca en una posición delicada y muy vulnerable a la crítica social, máxime cuando está bien sustentada en la realidad.

De esa forma, el fortalecimiento de la economía familiar se configura en un objetivo prioritario para José Meade en sus aspiraciones presidenciales, así como para el Gobierno de la República que dirige Enrique Peña Nieto, a quien le interesa dejar un sucesor en Los Pinos.

Por eso resulta un golpe a las aspiraciones presidenciales de Meade –y para la imagen del actual gobierno federal– el reciente aumento en el precio del gas licuado de petróleo (LP), el cual está imparable en la mayor parte del país: en Colima ascendió a 590 pesos por cilindro de 30 kilogramos en el mes de octubre, lo cual equivale casi el 50 por ciento de aumento, pues de acuerdo con datos con la asociación Amexgas, en el 2016, el cilindro de gas LP en Colima tenía un costo de 401.10 pesos.

En Colima existen tres empresas distribuidoras de gas: Global Gas, Emigas y Gas Oro, las cuales ofrecen los precios entre los 550 y 590 pesos por cilindro de 30 kilogramos. Desafortunadamente para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la gente no entiende o no tiene la paciencia para comprender que la reforma energética comenzará a dar resultados (o que sus beneficios serán tangibles) hasta dentro de mínimo 20 años.

A raíz de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal liberó los precios de los combustibles a partir de enero de 2017, ya que anteriormente estaban controlados. En esa lógica, la Secretaría de Economía (SE) considera que Global Gas es una empresa monopólica en Colima que impide una disminución de precios del producto para beneficio de los consumidores.

Liberar los preciosos de la gasolina es bueno, pero tampoco se trata de permitir aumentos discrecionales que afecten la economía de las familias. En ese sentido, el gobierno debe impulsar una transición eficiente y generalizada en el uso de energías alternativas, así como impulsar la innovación tecnológica que nos permita llegar a mejores sistemas –más sustentables sobre todo– de transporte.

En pleno 2017, no es posible ni conveniente que sigamos manteniéndonos con esquemas arcaicos como el uso de combustóleos para transportarnos, así como para el uso doméstico. Ya hay avances importantes en energías alternativas como la solar. Es impostergable, pues, que el Gobierno de la República, así como los locales, comiencen a generar las condiciones que permitan a la población en general acceder a estas nuevas tecnologías.

Es indispensable que se venzan los intereses económicos internacionales –en particular de las grandes connacionales del petróleo– para avanzar a nuevos esquemas de producción que sean más sustentables, tanto en términos económicos como del cuidado del medio ambiente. Liberados los precios de las gasolinas, será difícil que el gobierno ponga más límites de los que fije la propia dinámica de mercado.

De ahí la importancia de que José Meade se fije como una meta personal –indispensable para la concreción de su proyecto político– el fortalecimiento de la economía familiar. Y eso solo puede hacerse generando condiciones más benignas en el mercado, pluralizando la oferta de energías y mejorando los niveles de ingresos de las personas, en especial de los padres y madres de familia.

De continuar un alza en los precios de los productos básicos –como la gasolina o la canasta alimentaria– se generará un efecto inflacionario que impactará perniciosamente en la economía familiar, lo que afectaría también a la imagen del presidente de la República, pero en especial de José Meade, quien aspira a ese mismo cargo para el 2018.

REFORMA NECESARIA PARA EL PERIODISMO

El diputado Federico Rangel Lozano presentó, en la tribuna del Congreso local, una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. Lo anterior, con el objetivo de que la Comisión para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) sea un órgano constitucional autónomo.

De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional en los términos propuestos, la Copip sería reconocida como un órgano estatal autónomo, tal y como lo son la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con esto, el legislador refleja su interés genuino por proteger el trabajo informativo que realizan los periodistas, por lo que los demás diputados y diputadas deben emular este posicionamiento y respaldar el trabajo de la Copip, pues es una modificación legal que le da certidumbre a esta comisión.

Por su parte, hay que recordar que la Copip surgió por el apoyo que el gobierno de Ignacio Peralta dio, en su momento, a la conformación de esta comisión, la cual si bien estaba establecida por ley desde el 2014, en los hechos nunca se concretó hasta principios de este año.

La iniciativa de reforma constitucional (que incluye una propuesta para modificar) señala que como organismo constitucional autónomo, la Copip tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Y es que, hasta el momento, la Copip carece de todas esas atribuciones, las cuales son indispensables en cualquier ente que realiza una función especializada, como es el caso de esta comisión que fue creada para cuidar y garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado.

Presentada en tribuna por Federico Rangel Lozano, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, el legislador indicó que el pasado 11 de octubre, él y sus compañeros de comisión, los diputados Juanita Andrés Rivera y Crispín Guerra Cárdenas, sostuvieron una reunión con los integrantes de la Copip.

Rangel Lozano detalló que en esa oportunidad, los integrantes de la Copip expusieron la necesidad de implementar reformas legales para lograr el reconocimiento de esa comisión que protege el ejercicio periodístico como organismo constitucional autónomo.

La Copip, por su parte, entregó a los legisladores una propuesta de reforma a la Constitución local y a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, con el objeto de crear la Comisión para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima como un organismo constitucional autónomo.

Federico Rangel señaló que el compromiso de los diputados en la citada reunión, fue que la propuesta la harían propia para presentarla como iniciativa de ley, motivo por el que en la más reciente sesión del Congreso del Estado fue presentada y turnada a comisiones para su análisis.

Los diputados deben tener en consideración la oportuna aprobación de esta iniciativa, pues con ella se fortalecerían los mecanismos jurídicos de protección del ejercicio periodístico en la entidad. Esto cobra una mayor relevancia, si se tiene en consideración el aumento de la violencia delincuencial y que la profesión del periodismo está considerada como una de las más peligrosas en México.

Asimismo, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto, pues vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, generan un efecto amedrentador y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información.

En ese sentido, hizo bien la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, presidida por Federico Rangel, en considerar oportuna la propuesta de los integrantes de la Copip, ya que urge, por el actual clima de violencia, generar las condiciones legales que fortalezcan las acciones conjuntas entre sociedad y gobierno. Solo así se podrá fortalecer el estado de derecho y la democracia.

LA MAGNA TRADICIÓN COLIMENSE

El viernes pasado, el gobernador Ignacio Peralta cortó el listón inaugural de la octogésima edición de la Feria de Todos los Santos Colima 2017. Este evento representa el máximo festejo, por tradición, de los colimenses y refleja su mismo ser, en especial en la convivencia familiar que se da en el lugar.

Ignacio Peralta cortó el listón inaugural acompañado del cónsul de Perú, Alejandro Malacara Ortiz de Montellano, así como de los titulares de las secretarías del gabinete estatal, alcaldes, legisladores y autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Peralta Sánchez destacó que esta es la ocasión del reencuentro de los colimenses. “Es un espejo donde vuelve a mirarse la sociedad”.

En esta edición de la feria se aprecia el esfuerzo para conciliar la innovación con la tradición, lo que complace tanto a las personas que cada año acuden al recinto ferial, como los visitantes de otros estados de la República, incluso países.

Esto también permite diversificar la oferta para las nuevas generaciones, pero sin descuidar las exposiciones y aspectos que le dan su esencia inconfundible, principal agrado de los colimenses: que son los juegos, puestos tradicionales y el ambiente armónico y que tiene un gran énfasis familiar.

En la organización de la Feria de Todos los Santos, este año participan 17 estados del país, así como cinco países –encabezados por Perú–. De acuerdo a las mismas autoridades, se estima una visita de un millón 150 mil visitantes; es decir, cien mil visitantes más que el año anterior.

La Feria sigue siendo un entretenimiento preponderantemente gratuito: tanto los eventos como la entrada a la misma será sin costo para las y los colimenses; esto gracias principalmente a los patrocinadores y empresarios, quienes realizan un fuerte apoyo e inversión.

Dentro de la Feria de Todos los Santos también destaca el Teatro del Pueblo, espacio que se configura como un foro digno de los colimenses. Ahí se encuentra la presencia de todo tipo de grupos artísticos, sin discriminar géneros.

Por otro lado, como lo mencionó el cónsul de Perú, Alejandro Malacara Ortiz de Montellano: en la Feria de Colima se pone todo el empeño para que los colimenses conozcan la cultura de Perú a través de las distintas manifestaciones que se darán en este lugar, así como la de otras cuatro naciones del mundo.

Asimismo, estará presente el arte que elaboran los tejedores de la parte de Cusco, quienes mostrarán a los colimenses las bellezas del Perú. Además, se tiene que reconocer, la Feria de Colima representa una derrama económica importante para los cientos de comerciantes, artesanos y vendedores que acuden a este recinto para comercializar sus productos.

De ahí la importancia que el Gobierno del Estado impulse la innovación en la feria, pero cuidando y preservando el sentido tradicional que le da identidad y origen a esta celebración colimense. Lo importante es que el Gobierno del Estado, así como el Ayuntamiento de Colima, sigan procurando que la Feria de Colima sea un espectáculo familiar. Si bien es importante la economía de los comercios, en especial los botaneros y bares, se debe cuidar para que su proliferación y abundancia de esta clase de establecimientos no desvirtúe la esencia de la Feria de Colima.

La Feria de Todos los Santos es también el espacio idóneo para la difusión cultural a través de las exposiciones que se instalan en los módulos de las fiestas. De ahí la trascendencia de este evento, consustancial en la memoria colectiva de los colimenses y que forma parte de una de nuestras tradiciones más queridas y emblemáticas de cada año.

OTRA VEZ A LA CHINGADA

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, por segunda ocasión, que de no ganar la Presidencia de la República se irá a vivir a la quinta “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, donde se dedicaría a la docencia.

Escribió el tabasqueño en el folleto que será repartido a simpatizantes de Morena rumbo a la campaña presidencial de 2018, donde indica que de no ganar la Presidencia, tampoco aceptará ser un dirigente moral, y otros tomarían la estafeta de su partido. “Si nos gana la mafia o la gente no decide, yo no volvería a ser candidato a nada”.

“Seguiré luchando hasta que muera por mis ideales, pero no actuaría como líder del movimiento, ni me permitiría que me consideraran dirigente moral. Eso me apena. Es mejor el relevo generacional. Afortunadamente hay otros que tomarían la estafeta. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades”.

Lo anterior confirma que el partido de Morena es coyuntural, pues si pierde López Obrador lo mandará prácticamente al lugar cuyo nombre tiene su hacienda y se desatenderá de él. Si realmente quiere consolidar a Morena, este es el momento clave. Y para lograrlo tiene que democratizar al partido y dejar esa lógica del poder que tanto lo ha caracterizado desde el 2006.

Para empezar, debería dejar de colocar a familiares y amigos en puestos claves dentro del partido, y permitir que sean las dirigencias locales las que, a través de un proceso democrático en su interior, definan a sus mejores cuadros en los puestos partidarios más importantes.

Hasta el momento López Obrador ha actuado de manera contraria a los principios democráticos y anticorrupción que enarbola, porque no solo se une a los personajes más turbios de la política contemporánea, sino que también saca de Morena o impide el desarrollo de sus prospectos más interesantes, como es el caso del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

El exgobernador de Zacatecas debió ser elegido como coordinador de la organización territorial para la Ciudad de México de Morena, ya que tiene toda una trayectoria política que lo respalda. Sin embargo, López Obrador se decantó, a través de una encuesta que fue duramente criticada por su opacidad, por Claudia Sheinbaum, quien es muy cercana al tabasqueño.

Por los antecedentes que tiene, es poco probable que López Obrador claudique a sus aspiraciones presidenciales. En todo caso, si la salud se lo permite, lo veríamos bregando para ser, de nueva cuenta, candidato presidencial en el 2024.

