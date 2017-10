Tinta Social: Tanto peca el que mata a la vaca…

Cuando éramos niños se nos enseñaba que cada acción trae como resultado una consecuencia que puede derivar en caso de que ésta altere el orden o afecte a alguien, en una sanción que provoque en los demás compañeros el no imitar dicho comportamiento. No solo pasaba así en la escuela, si no en nuestra casa o con nuestra comunidad. Pues bien, en estos días nos enteramos que la sanción a ciertos personajes que provocaron un desfalco histórico en nuestro estado, derivado de la desviación de recursos del erario fue, por decir lo poco, muy benevolente. El desfalco que según los mismos diputados mencionaron dentro del dictamen de la sanción derivada de las irregularidades detectadas en el año 2013, 2014 y 2015, llegó a ser de al menos mil 876,600 millones de pesos, y la sanción económica hacia el representante de nuestro estado en ese periodo fue de tan solo 45 millones de pesos… es decir, la multa fue el equivalente al 2.39% del total de esa deuda…

Si oyó usted bien, el 2.39% de esa deuda, lo que da un claro ejemplo que este tipo de comportamientos se sancionan con una simple multa que resulta irrisoria, falta de congruencia y sobre todo no logra dar el ejemplo a seguir en caso de que estos casos se vuelvan a repetir. ¿Cuál es el mensaje que se manda a nuestra (des)clase política actual cuando les dice un Congreso que pueden llevarse millones de pesos de recursos para el pueblo y a los dos años solo pagar el 3%? ¿Cuál es la lección que se deja a una sociedad cuando los representantes del pueblo no pueden sancionar de manera rotunda a los que se llevan sus recursos? ¿Cómo queda valorado el trabajo político de nuestros representantes?

Una pena y sin duda un mal ejemplo para todos como sociedad, ya que esto demuestra que somos participes de un estado que no tiene los elementos para cumplir con su función de cuidar nuestros recursos y cuidar a nuestros gobernantes. Mucho tendrán que explicar los encargados de proponer y sobre todo los que avalaron esta sanción, si es que les preocupa un poco el legitimar la función que realizan. Debemos cuidar a nuestros representantes y sobre todo no dejarlos aprovecharse de sus cargos para continuar con un saqueo que ya resulta muy normal para los políticos sin criterio que desde hoy se frotan las manos, al ver el posible motín a llevarse cuando lleguen al poder.

¿Qué sigue? Cuidemos a nuestros representantes, exijamos, no confiemos, evaluemos y sobre todo no dejemos de estar al tanto de lo que se hace y deja de hacer… solo así podremos dejar de ser “los que agarran la pata” de esta vaca cada vez más flaca.

Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Anónimo

Hasta la próxima.

Comentarios