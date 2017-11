Columna: Zaguero al Ataque

Se anotó un diez Movimiento y Vida

Buen día tengan, estimados lectores. Por la impecable organización que realizaron del torneo de Cachibol Feria de Todos los Santos, el grupo Movimiento y Vida se merece una calificación de diez, así que muchas felicidades a todo el equipo que encabezan Mary Ávalos, Roberto Cárdenas y Valentín Arreola.

La justa no fue perfecta debido a que equipos como Zacatecas, Ciudad Guzmán y Jalisco, se retiraron de la competencia antes de lo previsto, pero ellos hicieron su tarea y culminaron el evento con una ceremonia de premiación donde el Guaje que entregaron de premio fue la cereza en el pastel.

Ese estímulo es similar al Guaje de Oro que se entrega en el Abierto de Tenis de Acapulco, o los que reciben los campeones en todas partes del mundo, pues bien Colima ya tiene su premio típico de nuestra entidad, quizá pronto a alguien se le ocurra entregar una réplica de la Piedra Lisa, o de nuestro Rey Colimán.

Dos puntos más, alguien sugiere que en lugar de cobrar inscripción se cobre una fianza, así los equipos se la pensarán dos veces antes de abandonar un evento, y el segundo punto, es decir a la gente que el cachibol es solo un juego en donde hay que ir a convivir y divertirse, así como lo hizo Palmitas en la final, donde dedicándose a jugar ganaron el primer lugar a las Audaces.

En este evento conocimos gente de Nayarit y de Zacatecas, en plática con jugadoras de las Coras, conocimos a la familia Portugal, que se distingue por su porte, belleza y por no aparentar la edad que tienen. De hecho me preguntaron: “¿Cuántos años nos calculas?”, contesté: “La morena 30 y la güera 31”. Me dijeron: “Árbitro, ya nos caíste bien”.

