Congreso indulgente

El trabajo desempeñado por los diputados de la LVIII legislatura del Congreso del Estado, hasta ahora ha dejado mucho qué desear, no solo por la indulgencia que han mostrado en asuntos relacionados con desvío de recursos, opacidad gubernamental, corrupción, tráfico de influencias, inseguridad…., sino por el servilismo y complicidad que han mostrado con el Ejecutivo estatal, al que pesar de ser un pésimo gobierno, los legisladores han preferido callar y unirse a la política de “ni los veo ni los escucho”, o en el mejor de los casos, han recurrido a la parafernalia mediática para justificar un trabajo que termina por ser letra muerta, sin generar beneficio a la población o castigo al infractor.

El caso más reciente en el que los legisladores locales mostraron su complicidad, fue con las observaciones y sanciones solicitadas por Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), contra el exgobernador, Mario Anguiano Moreno y 13 exfuncionarios de su administración por diversas inconsistencias encontradas, en la auditoría excepcional realizada a la cuenta pública de sus últimos tres años de gobierno; de la que misteriosamente pese a las pruebas encontradas por el órgano fiscalizador, los diputados no solamente aprobaron la propuesta de una mínima sanción resarcitoria e inhabilitación para el exmandatario, lo que le permitirá llevar su defensa en completa libertad, sino que eximieron de toda responsabilidad al exsecretario General de Gobierno y actual presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rogelio Rueda Sánchez; lo que exhibe la complicidad y proteccionismo de la bancada priísta y de algunas fracciones afines, que al parecer solo buscan el beneficio personal y de partido.

Sin embargo, los legisladores locales, no solamente, no desquitan sus jugosas prerrogativas, sino que le han quedado a deber a la sociedad colimense, a la cual no han sabido representar, por dedicar más su tiempo a cuestiones partidistas-electorales, que en cumplir con su responsabilidad de legislar, fiscalizar y gestionar; por lo que ahora es más común ver a un diputado en una tertulia, pleito partidista o haciendo labores de asistencia social, que debatiendo en tribuna temas trascendentales para la entidad o cuestionado a los funcionarios en la comparecencia.

Desafortunadamente, para justificar mediáticamente su trabajo, la LVIII legislatura se ha encargado de convertir el Congreso del Estado, en Talk Show, por el que cotidianamente desfilan funcionarios estatales y municipales para comparecer ante los diputados, los cuales la mayoría de las veces son chamaqueados con cuentas alegres, discursos retóricos y promesas que quedan en el olvido, por lo que generar ningún beneficio para la población; por el contrario las comparecencias se han convertido en mero trámite administrativo al que asisten un mínimo de legisladores que en su gran mayoría desconocen los temas de fondo que deberían tratar.

Desafortunadamente, mientras que en Colima no exista un equilibrio real de poderes, en el que los legisladores asuman su responsabilidad, seguiremos viendo a funcionarios corruptos gozar de impunidad y burlarse de la ley, mientras siguen viviendo del erario público.

