Trabajadores de Tecomán siguen esperando sus pagos

A pesar de que el presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García, dijo haber alcanzado una exitosa negociación en la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Audelino Flores Jurado, aún no se fija la fecha para que se liquide la deuda con los trabajadores.

El líder sindical mencionó que hasta el momento la comuna le debe 110 millones de pesos a los trabajadores sindicalizados razón por la que se mantiene vigente la protesta afuera de la alcaldía iniciada el pasado mes de mayo.

“A los trabajadores no se les ha cubierto el salario completo, no ha pagado tampoco el incremento de salario que ya hicieron en todos los municipios, es el único que está sin pagarlo; y no paga otras prestaciones como bonos, primas vacacionales”, detalló.

Agregó que incluso el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental ha realizado observaciones a la cuenta pública de este municipio porque a los funcionarios se les ha pagado la prima vacacional y no a trabajadores.

Bajo estas circunstancias, dijo desconocer si en la Secretaría de Gobernación le abrieron las arcas del dinero porque hasta el momento el alcalde no ha dicho nada y expresó su deseo de que lo apoyen para que pueda cubrir parte del adeudo a los trabajadores.

Audelino Flores señaló que aunque tienen meses bajo protesta, la prestación de los servicios municipales se otorga al cien por ciento y no se han suspendido en ningún momento porque la protesta es pacífica y los trabajadores se manifiestan en horas inhábiles.

Admitió que solo hay deficiencias en cuestión de la recolección de basura y en el área de Parques y Jardines porque no disponen de escobas y otros implementos de trabajo, además de que los autos que transportan la basura están en pésimo estado.

