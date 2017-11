El cine napolitano despide la Viennale

Por: Chiara Zenzani

El director napolitano Vincenzo Marra presenta su película Tornando a casa en el Festival de Cine Internacional de Viena. Una película profética y de valor universal: nos cuenta la división entre dos continentes, África e Italia, sin embargo, distantes solo unos pocos kilómetros.

Es la historia de un grupo de pescadores napolitanos que arriesga su vida por la pesca ilegal en las aguas de África del Norte, no lejos de Sicilia. Los pescadores, elegidos uno a uno por el director, son pescadores reales, en una película cuyo objetivo es poner al espectador frente a la realidad. Esta obra fue filmada en 1999, cuando el director tenía solo 27 años de edad.

Entrevista exclusiva con Vincenzo Marra:

-¿Cuál es el papel de Nápoles dentro de la película?

“Nápoles es un puerto de retorno, es como una mamá que tienes que dejar para cortar el cordón umbilical, pero de la cual nunca podrás separarte. Para nosotros es una mamá”.

-¿Qué es el mar para ti?

“El mar debería abrir la mente, tiene que ver con el alma. El hermano de mi abuelo que había navegado toda su vida como doctor en los grandes barcos, me dijo esta frase: ‘recuerda que en el mundo hay los vivos, los muertos y los navegantes’. En el momento que empezamos a rodar la película había una gran duda: el mar. Tenía que rodar durante cinco semanas en el medio del mar, casi siempre por la noche, y siendo una película con poco presupuesto no había ninguna posibilidad de ir más allá de ese tiempo. El primer día de rodaje el mar me mostró su potencia y tuvimos que regresar al puerto. Estaba enfadado, pero como dice Eduardo de Filippo, uno de mis más grandes conciudadanos, ‘los exámenes no terminan’. Si la película es buena es porque lo permitió el mar”.

-¿De dónde surgió la necesidad de representar la realidad a través de tus películas?

“Como espectador, a menudo no creo en la profundidad del actor que interpreta, a menudo encuentro que hay una falta de espesor psicológico en las películas. Vengo de la idea del talento con respecto a una profesión: se necesita creatividad, y la creatividad también pasa para el intérprete. Creo que es una obligación intentar dar veracidad a aquellos que están viendo la película. A través de mis películas trato de dejar memorias: Tornando a casa tiene 16 años, si quedará algo en las personas través de los valores que aporta, será un pequeño grano de arena”.

-¿Cómo crees que la película se relaciona con el Nápoles contemporáneo?

“En la película hay la gran metáfora del regresar a casa. Nosotros somos un pueblo de migrantes, por lo que el deseo de poder regresar a casa, aunque nunca se vaya a realizar, pertenece a tantos napolitanos que se han ido: este es el sueño que está presente en la película. La película también cuenta el espíritu de solidaridad que siempre está vivo en Nápoles. Otro sentimiento muy napolitano, es el de tener confianza”.

-¿Cuáles son tus metas para el futuro?

“Mientras tanto, se tiene que luchar para mantenerse vivo. Es una lucha por la supervivencia, según la Teoría de Darwin, el más inteligente es el que más resiste, no el que tiene la mayor capacidad mental. Intentar vivir la vida siempre como si fuera el último día. En el cine, tal vez, es una comedia. Vivo entre la esperanza y el destino”.

