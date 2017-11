Cuestión de Enfoque: ¡A continuar con el trabajo e impulso al desarrollo de Colima!

El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; solo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo. Don Benito Juárez García (1806 1872)

Hace unos días, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que durante el tercer periodo de la administración gubernamental 2015-2021, se continuará con el trabajo e impulso para el desarrollo de la entidad.

La declaración fue tras el Segundo Informe de Gobierno, en el que se expresaron las acciones a reducción de pobreza en la entidad, impulso al campo, salud, infraestructura, turismo, encuentro ciudadano, seguridad, violencia de género, pensiones y compromisos presidenciales.

Luego de ello, Peralta Sánchez mencionó que se enfocarán en acelerar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

“Daremos una buena revisada a cómo vamos en el cumplimiento de las metas y apretar en el sentido de que podamos cumplirlas con mayor intensidad, vamos bien en algunos temas, en algunos otros sí necesitamos apretar un poco más el paso y va a ser la prioridad”.

Peralta Sánchez aseguró que en corto plazo es el Presupuesto de Egresos del 2018, al que se tiene que pasar por todo un análisis para la presentación del Presupuesto como iniciativa.

Además vendrá la presentación de proyectos sobre todo en la Cámara de Diputados a nivel federal para búsqueda de recursos.

Reconoció que al gobierno colimense no le va mal en la restricción financiera que existe.

Sin embargo, se continuará con el trabajo en educación, salud, campo, combate a la pobreza, fomento económico y turismo.

¡Me parece que después de la presentación del Segundo Informe de Labores, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y su gabinete, su equipo más cercano, deben continuar con el trabajo e impulso al desarrollo de Colima, siempre actuando en estricto apego a derecho, con austeridad y transparencia, marcando un antes y un después, evitando caer en las frivolidades y desviación de recursos de su antecesor! ¡Está a tiempo! Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFÓN

Al preguntarle cuándo y cómo podrían tener candidatos en Colima, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky se pronunció en contra del “dedazo”, por lo que anticipó que los candidatos y candidatas surgirán de una encuesta. Algo que no he dicho, dijo la también exdirigente nacional de la Canacintra, “es que como vamos a ir en alianza con el PT, entonces uno de esos dos espacios es para el PT. Hay otros partidos que se han acercado, pero hasta que no se consoliden, hablaré de esos partidos, pero si se consolida, el otro candidato será para ese partido”. ¡Es decir, todo parece indicar que para el Senado de la República, Joel Padilla Peña tiene su lugar asegurado, faltaría quién sería su compañera de fórmula, acaso la todavía perredista, Indira Vizcaíno Silva o la neomorenista, Perla Vázquez Montes!

elisacolima63@yahoo.com.mx

Comentarios