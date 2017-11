Inició del proceso electoral y el ciudadano

Recién acaba de iniciar el proceso electoral 2017-2018 en nuestro estado, en el que se elegirá a los integrantes del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, para ello, las autoridades electorales estatales han quedado legalmente instaladas y preparadas para su desarrollo.

El proceso electoral es muy importante que se lleve bien, pues forma parte de los requisitos para medir la calidad de la democracia y los resultados deben ser visibles por la sociedad, este evento, tiene una connotación muy especial, tan especial, que las instituciones del Estado deben cuidar que el proceso comicial se lleve a cabo bajo estrictas medidas de certeza, donde se cumplan todos los parámetros que están en la ley, para que durante todo el tiempo en que se lleve a cabo dicho proceso, haya elecciones limpias.

El inicio de un proceso electoral le marca la pauta a las instituciones especializadas en esta materia, éstas deben llevar al pie de la letra una serie de actividades, donde por principio de cuentas, actúan en sinergia con los partidos políticos y el propio Estado, a fin de convocar a la sociedad a que acuda a elegir a sus representantes, en este caso, a designar a los mejores hombres y mujeres para que los más aptos ocupen un escaño en el Congreso, o sean presidentes municipales o integrantes de los cabildos.

Las instituciones electorales, además, tienen la obligación de cuidar que todos los actos que se lleven a cabo durante el proceso, reúnan los requisitos que establece la ley, y que esta ley no se contraponga con el régimen constitucional estatal y federal; también están obligados a cuidar la legalidad de la participación de la sociedad en todo momento y estar prestos a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos que participan en la elección.

El Estado, en este tipo de actividades no es un simple espectador, es un ente, obligado a garantizar al pueblo con derecho a voto y que así deseen hacerlo a que no tenga ningún obstáculo; ahora bien, si bien es cierto que el inicio del proceso electoral es en el que los organismos estatales llevan a cabo sesiones formales para dar el banderazo de salida, este evento conlleva una enorme trascendencia para la vida democrática de nuestro estado; y ¿qué significa ese aspecto de transcendencia? Que todos y todas las instituciones del Estado se integran para garantizar el verdadero valor de una democracia, no es un simple evento, en el que comparecen ciudadanos y partidos políticos a esa sesión solemne, no, esto conlleva una gran responsabilidad para el Estado, pero también es muy importante para que el ciudadano participe en el buen desarrollo del proceso electoral.

El ciudadano en proceso electoral tiente una cita con la democracia a la que no debe faltar, él, como tenedor de ese deber, debe tomar muy en serio el inicio de un proceso electoral, ¿Cómo? exigiendo al Estado se respete su derecho de votar de manera libre, pedir a los partidos políticos que haga llegar a los mejores perfiles para ocupar los cargos públicos de elección directa; el ciudadano es el mejor defensor de la democracia y por ello debe participar desde el inicio del proceso comicial; ojalá, que como ciudadanos cumpliéramos ese deber, deber, que es necesario para fortalecer a la democracia.

