Joselito Adame regresa a Guadalajara

Apenas en mayo pasado enloqueció a Las Ventas de Madrid al tirarse a matar a su enemigo sin muleta, algo que dio la vuelta al mundo, no sólo al ruedo de la plaza más importante. Ahora, Joselito Adame, primer y más grande exponente del toreo en México, vuelve para triunfar una vez más en lo que se puede catalogar como su segunda casa, la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, cuando el próximo domingo se presente en la tercera corrida de la Temporada Grande junto a Octavio García El Payo y Fermín Rivera, con seis toros de la ganadería de Santa Fe del Campo.

“Es mi regreso a Guadalajara y eso me tiene muy motivado, con una gran emoción de poder volver a esta plaza que tantos triunfos me ha dado, y ahora voy con la ilusión de que sea una tarde muy significativa, con tres toreros mexicanos, apostamos por este cartel y creo que es algo muy especial y muy bonito”, dijo Joselito Adame, de Aguascalientes.

El diestro hidrocálido aceptó que hoy en día, a 10 años de su presentación como matador de toros, vive su mejor momento con la muleta y lo ha dejado en claro, dado que sus actuaciones en España le han redituado en orejas, las cuales son muy complicadas de lograr en el Viejo Continente.

“Tengo un momento actual en donde creo que es mi mejor versión artística de mi toreo, me he preocupado o hago mucho por enriquecer mi toreo, porque sea más clásico, por hacerlo con más profundidad, contemplar más a los toros, y a las pruebas me remito; lo he hecho en varias temporadas en Europa y ahora quiero hacerlo en México”.

Sobre sus más grandes momentos vividos en el coso de la colonia Monumental, Joselito Adame recordó eventos de la talla de su presentación en 2007, así como varios mano a mano, incluida la despedida de un grande, como lo es Eulalio Zotoluco López.

“Me han llenado muchísimas tardes, me acuerdo mi presentación que fue grandioso, le pude cortar el rabo al toro de mi presentación, fue algo fascinante, no he podido salir a hombros en muchas tardes, pero también recuerdo la despedida del maestro Rincón en México, fue una tarde muy especial, los mano a mano con el Juli y con el Zotoluco, ha habido tardes con grandes entradas”, platicó el matador.

Comentarios