Al Desnudo: ¿A quién le dan pan que llore?

A nadie debe extrañar la marrullería del líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, quien pretende sindicalizar a 488 trabajadores, con el único propósito de ejercer presión política y tener una moneda de cambio en un contexto de proceso electoral estatal en donde estarán en disputa las curules del Congreso local y los 10 municipios de Colima.

Martín Flores sabe que los trabajadores son su única arma para moverse políticamente luego de haber perdido todo el poder al concluir la pasada administración en la que prácticamente cogobernó con el exmandatario Mario Anguiano Moreno, actualmente acusado de vaciar las arcas gubernamentales durante su mandato.

Al ladino líder sindical nadie le cree, su fama ganada en anteriores administraciones no es propiamente positiva sino todo lo contrario. Los 488 trabajadores propensos a ser sindicalizados, claro que está contentos, pues ¿a quién le dan pan que llore?, a ellos no les importa si Martín los utiliza o no, mientras salgan ganando en salario y prestaciones, que a decir del comisario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Camarena Berra, la sindicalización de esos trabajadores “traería un impacto aproximado de 40 millones de pesos anuales”, lo que contradice totalmente a Martín Flores Castañeda al afirmar que no.

Pero la discusión no es si los trabajadores merecen o no ser sindicalizados, el problema se llama Martín Flores Castañeda, el hombre que ha vivido a costa del poder toda su vida sin ganar mediante el voto ciudadano ninguno de los puestos que ha ocupado. Incluso su arribo, de nueva cuenta al STSGE, se dio gracias a la serie de trampas y presiones hacia los trabajadores por parte de su cómplice, compadre y anterior líder sindical, Víctor Vázquez Cerda.

La intención real de Martín no es como dice la de generar certeza jurídica y laboral para los trabajadores, porque esa, aun como trabajadores de confianza o en la posición actual en que estén, la tienen sin ser sindicalizados, lo que sí adquirirían son mayores prestaciones económicas que afectarían el erario estatal y, por el contrario, beneficiarían las arcas sindicales con el pago de cuotas de esos 488 trabajadores, que por cierto, si hubiera disposición, podrían ser sindicalizados de forma gradual y no de golpe y porrazo.

El interés es totalmente político, por eso se entiende que Martín primero haya tratado de negociar en lo oscurito su pretensión política con el gobierno, también por eso se entiende que mediáticamente con tanta enjundia trate de justificar su acto.

SE DICE QUE…

*De lograr la sindicalización de los 488 trabajadores, que según Martín, le pidieron adherirse por voluntad propia al STSGE, lograría sumar a más de 3 mil sindicalizados, con lo que tranquilamente podría presionar para alcanzar un puesto político, para él o cualquier otro personaje de la administración del exgobernador Mario Anguiano Moreno. Si no, al tiempo.

*Que la mayoría, sino es que la totalidad de los 488 trabajadores que Flores Castañeda pretende sindicalizar, fueron contratados por la administraciones pasadas, muchos beneficiados por quien arruinó durante su gestión las finanzas estatales, el jinete de Tinajas, Mario Anguiano Moreno.

*Martín quiere sindicalizar a los 488 trabajadores y los que se acumulen, porque fue un compromiso hecho por el corrupto gobernador Mario Anguiano Moreno, quien les prometió hacerlo si votaban por el partido del PAN. Sí, leyó bien, por el PAN de Jorge Luis Preciado.

