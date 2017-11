Interés Público

LA MAGIA DEL PRESUPUESTO

El martes de esta semana, el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Finanzas, Carlos García Noriega, entregó al Congreso del Estado el paquete económico para el Ejercicio Fiscal del 2018. Se tiene proyectado un presupuesto de 16 mil 730 millones 371 mil pesos, lo que equivale a un incremento del 7.8 por ciento con respecto a este 2017. Es decir, el Gobierno del Estado contempla ejercer mil 62 millones de pesos más que este año.

Con la entrega se da cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política del Estado y se cumple también con la Ley de Presupuesto y gasto Público del Estado. Ahora será el Legislativo el que, en los próximos días, analice y discuta el presupuesto 2018 para eventualmente aprobarlo y modificarlo.

Hay que aclararle a la población que este presupuesto no es un recurso que se tenga ya, sino que es una estimación de lo que el gobierno necesita y requiere para el próximo año. Que se reúna y que se pueda utilizar depende del dinero que mande el gobierno federal vía las participaciones, así como lo que el mismo estado genere a través de los impuestos.

De ahí la importancia de que a nivel federal se radiquen los recursos necesarios, pero también que a nivel estatal se tenga una buena capacidad recaudatoria. El gobierno de Ignacio Peralta se ha caracterizado por una sanidad en el manejo de las finanzas públicas. Este manejo responsable de los recursos públicos es la mejor carta de presentación y argumento para que los ciudadanos cumplamos a cabalidad con nuestras responsabilidades fiscales.

También, a nivel federal, hay un reconocimiento por el adecuado manejo de los recursos públicos: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que Colima tiene mínimas observaciones en gasto federalizado. En ese sentido, el trabajo pulcro de Ignacio Peralta en uso del dinero de los mexicanos le ha permitido gestionar recursos extraordinarios a favor de los colimenses.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado debe seguir fortaleciendo la estabilidad y buena marcha de las finanzas públicas, mediante una irrestricta sujeción a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Es indispensable, por otro lado, que el presupuesto del 2018 contemple el fortalecimiento del desarrollo social de la entidad, implementando una adecuada orientación del gasto que permita seguir revirtiendo la pobreza, mejorar los esquemas de atención a la salud, seguridad e impulsar la educación como un eje de movilidad social, beneficiando a mujeres y jóvenes, así como a grupos vulnerables.

Es una buena señal, pues, que el gasto social concentre el 62.3 por ciento del total de egresos estimados del presupuesto 2018; es decir, 10 mil 430 millones 389 mil 362 pesos. En ese rubro incluyen los servicios educativos y de salud con 6 mil 266 millones 377 mil 496 pesos y mil 744 millones 483 mil 701 pesos, respectivamente.

Eso refleja la responsabilidad y el compromiso que el gobernador Ignacio Peralta tiene con estos ámbitos tan importantes para el desarrollo y bienestar de los colimenses. No es un gasto, sino una inversión. Más en el rubro educativo, donde está comprobado la calidad del magisterio colimense, agrupado en las secciones 6 y 39 del SNTE y cuyos liderazgos son aliados estratégicos del gobernador del estado.

Hace bien el gobierno estatal en implementar escrupulosamente los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que cuentan con el auspicio de las Naciones Unidas, pues de esa forma se da mayor certeza al porvenir de la población. Y es que Colima fue designada por la Presidencia de la República como programa piloto de referencia nacional para su proceso de implementación; esto gracias a los buenos indicadores financieros del gobierno y a su pulcritud en el manejo de los recursos.

Hay que destacar, asimismo, el fortalecimiento de los programas de seguridad pública, un rubro que es toral y fundamental para alcanzar la paz que todos los colimenses anhelamos: se destinarán mil 200 millones de pesos y también se erogarán 152 millones 900 mil pesos para proyectos estratégicos.

De igual forma, en obra pública directa se erogarán 296 millones 627 mil pesos, de los cuales 60 millones de pesos se asignarán para el fortalecimiento del orden institucional, pues se mantendrá un decidido impulso al sistema Estatal Anticorrupción, la Dirección de Pensiones Civiles, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el Órgano de Gestión y Control de Patrimonio Inmobiliario, así como a la encomiable tarea y esfuerzo de las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada.

Al respecto, también se redoblarán los esfuerzos para mantener subsidios e incentivos que beneficien no solamente a la economía de las familias, sino que al mismo tiempo se fortalezca la actividad productiva y económica de la entidad. Esto es imprescindible, pues en la medida que se desarrolle la economía local, habrá más posibilidades para la generación de empleos y mejores salarios.

Por eso es importante que las acciones recaudatorias se enfoquen a una mayor automatización de los procesos, incorporación y uso de mejores tecnológicas, así como una mayor presencia fiscal y la ampliación de la bancarización, a efecto de lograr una mayor captación de ingresos y la disminución tanto de la evasión como elusión fiscal. De eso dependerá mucho para que el presupuesto 2018 se consolide.

POR QUÉ NO SINDICALIZARON CON MARIO

En una entrevista que sostuvo el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, con el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, Martín Flores Castañeda, este último justificó que no hubo sindicalizaciones en todo el sexenio de Mario Anguiano porque en ese momento él no era dirigente sindical y no abundó más en el tema.

De acuerdo al líder de la burocracia estatal, debió haber un proceso de sindicalización en el 2009, año en el que Mario Anguiano asumió la gubernatura del estado. Sin embargo, por razones que deberá explicar el otrora líder sindical Víctor Vázquez Cerda, no se hizo. Por otro lado, la sindicalización era previsible teniendo en cuenta los antecedentes de Martín Flores como dirigente sindical: en el año de 1997 ingresaron al sindicato 180 trabajadores, cuando era gobernador Carlos de la Madrid Virgen. Y en el año 2003, siendo gobernador Fernando Moreno Peña, con ese mismo proceso de sindicalización, ingresaron poco más de 280 trabajadores.

Ahora, a penas en el segundo año de gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, Martín Flores sindicalizó a 488 trabajadores. Este número de sindicalizados deberán pasar por un análisis por parte del gobierno, por lo que en caso de una controversia, será un tribunal el que dirima la legalidad del proceso.

En ese sentido, el gobierno de Ignacio Peralta deberá cerciorarse de si son o no trabajadores en activos, si las funciones que realizan son de base o no y finalmente aceptar esta relación laboral o entrar en una controversia legal en el tribunal de arbitraje y escalafón, donde se dirima el asunto.

Es muy probable que este número de sindicalizados se reduzca al final, pues seguro, cuando se analice minuciosamente, se encontrarán detalles que un tribunal especializado en materia laboral pueda considerar inviables para la sindicalización.

Si bien los trabajadores están en su derecho de formar parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, también es importante que estas nuevas incorporaciones sean viables en términos financieros, pues de lo contrario podrían generar una situación que los perjudicara.

Y es que los 488 nuevos agremiados, a partir del 2019, reflejarían un impacto financiero de más de 35 millones de pesos al año a las arcas del Gobierno del Estado, cuando se empiece a pagar las prestaciones a las que tienen derecho el personal sindicalizado.

Esto es así porque los trabajadores sindicalizados cuentan con 31 prestaciones establecidas, las cuales generarían un gasto de más de 7.5 millones de pesos al año por cada cien trabajadores, el cual a su vez representa 35 millones de pesos al año, si se contemplan los 488 trabajadores ya citados.

La administración de Ignacio Peralta tiene agrupados en cuatro rubros a los trabajadores que forman parte del Gobierno del Estado: trabajadores del magisterio, trabajadores sindicalizados, de seguridad pública, así como personal de confianza y supernumerarios.

De acuerdo al análisis que han realizado, un trabajador de confianza le cuesta a la administración estatal 17 mil pesos al mes. Este es el promedio del sueldo de todos los colaboradores de confianza y supernumerarios, mismo que van desde el gobernador, secretarios, así como todo el personal de confianza, incluyendo las prestaciones.

Respecto a los trabajadores sindicalizados, el costo se eleva a 28 mil pesos, ya que se incluyen las 31 prestaciones a las que tienen derecho, lo que se configura como una variable importante respecto a los trabajadores que son de confianza.

No cabe duda que si se dan de alta como sindicalizados a estos 488 trabajadores, impactaría también de manera significativa en el tema de pensiones, ya que es un gasto que se tendrá que realizar a futuro.

Por todo eso, es fundamental, para la salud financiera del estado, que se analice a detalle y concienzudamente este tema, pues si bien se deben respetar el derecho de los trabajadores, también es importante que en este proceso haya una viabilidad; de lo contrario, se podrían afectar seriamente la capacidad de finanzas del gobierno estatal y, por último, su misma operatividad.

Si bien Martín Flores no es una aliado político del gobernador Ignacio Peralta, su papel como dirigente del sindicato lo compromete al funcionamiento adecuado del trabajo administrativo y operativo del gobierno. Por eso motivo, debe actuar con atingencia y responsabilidad en la toma de decisiones.

Sin claudicar a la defensa de sus agremiados, Martín Flores debe conciliar el aspecto financiero del gobierno con la sindicalización de los trabajadores, máxime cuando las finanzas de la administración estatal están en un proceso de recuperación. Si su postura se hace más virulenta y antagónica al gobierno, le dará la razón a sus detractores, quienes lo ven como el lobo feroz del cuento.

APLICAR LA LEY

Se están tardando el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG) y el Congreso del Estado para presentar las denuncias penales por los presuntos desvíos millonarios que se identificaron en el gobierno de Mario Anguiano durante el 2013, 2014 y 2015, y cuyo dictamen de sanciones ya fue aprobado por los legisladores locales.

La pregunta que se hacen todos los colimenses es cómo le van hacer para que paguen los más de 170 millones de pesos de las sanciones resarcitorias, tanto exgobernador Mario Anguiano, 13 de sus colaboradores más cercanos y empresas que fueron beneficiadas en su administración.

Más allá de las inhabilitaciones, lo que busca la población es que se devuelva todo el dinero que no se pudo comprobar que se ejerció adecuadamente. No es una cuestión vindicativa y de venganzas personales, sino del fortalecimiento del estado de Derecho y mandar, sobre todo, un mensaje a la clase política de que no prevalecerá la impunidad.

Si pasa el tiempo y no hay una acción contundente de justicia ante los desfalcos y desvío de recursos, el mensaje será terrible para la sociedad, lo que sin dunda profundizará el desencanto que la población tiene de la clase política, máxime en un proceso electoral en ciernes y que puede ser punta de lanza para las candidaturas ciudadanas.

Y es que los mecanismos legales y administrativos están para coaccionar el pago de estas sanciones resarcitorias, pero en el pasado ha brillado la ausencia de voluntad política para llevar a los hechos la indemnización del daño al erario público.

La autoridad pertinente debe actuar implacablemente y responder a las expectativas de la población en este tema tan importante para la sociedad. Hay que recordar que para el exgobernador Mario Anguiano Moreno se aprobó proponer una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos.

Estas propuestas de sanción son por la presunta falta de registro contable a una donación que hizo Pemex al Gobierno del Estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diésel, en las que se presume se omitió un procedimiento eficaz y transparente para designar las empresas que custodiaron el combustible, además de la falta de control para verificar que sí se hubieran aplicado los combustibles en vehículos del Gobierno del Estado.

Se propuso también contra Mario Anguiano una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el informe del OSAFIG considera que omitió vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su exsecretario privado y la exadministradora en la Coordinación General Administrativa.

El Congreso también propuso sancionar a Jesús Orozco Alfaro, exsecretario de Finanzas y Administración, con tres años de inhabilitación, debido a que ejerció ese cargo de enero a septiembre del año 2013. Esa misma sanción fue propuesta para Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández, quien ocupó ese cargo de septiembre de 2014 a noviembre de 2015.

También para Orozco Alfaro el Congreso propuso dos sanciones económicas resarcitorias directas, una por un millón 96 mil pesos y otra por 389 mil pesos. La primera propuesta de sanción económica resarcitoria directa es por contratar cursos de capacitación del Programa Subsemun 2013, sin exhibir evidencia de la prestación del servicio, y la segunda por autorizar el pago del arrendamiento de un inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera del 1 de septiembre de 2012 al 30 de agosto de 2013, el cual fue utilizado por la empresa publicitaria Publipan.

El Congreso del Estado propuso para Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario de Fomento Económico y exsecretario general de Gobierno, una sanción de inhabilitación por tres años y una sanción económica subsidiaria por 7 millones 406 mil 798 pesos, por no abstenerse de participar con tres empresas expendedoras de gasolina con las que tiene relación familiar en primer grado, en la custodia de las donaciones de gasolina y diésel efectuadas por Pemex y por no acreditar que el combustible se aplicó en vehículos del Gobierno del Estado.

Por otro lado, el Congreso del Estado propuso para Rigoberto Salazar Velasco, exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, una sanción económica resarcitoria directa por un millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios.

No pueden salir impunes quienes lastimaron la confianza de la población y dañaron seriamente la credibilidad de las instituciones.

