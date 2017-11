Sociedad Líquida: Populismo con careta nacionalista

En reiteradas ocasiones he tocado en este espacio el tema del populismo y el peligro que éste encierra para el desarrollo económico de cualquier sociedad. Y vale la pena tratarlo de forma insistente, ya que el populismo se presenta envuelto en varios disfraces que dificultan su identificación. Así, puede estar ataviado de política económica de igualdad, de justicia social, o de nacionalismo; no importa la careta elegida, sigue haciendo igual daño.

En esta ocasión, escribiré en torno a una manifestación reciente del populismo. Estoy hablando, como ya lo había señalado en columnas pasadas, del caso de Cataluña, el cual ha emergido mediante el eufemismo nacionalista. No es mi propósito desvirtuar el sentimiento de pertenencia, las costumbres, las tradiciones o los simbolismos que crean la identidad catalana y que es perfectamente válida; reitero, no lo es. Sin embargo, hay que ser puntuales en algunos temas, lo que seguramente ayudará a esclarecer lo que está ocurriendo.

En primer lugar, el famoso referéndum del 1 de octubre fue ilegal. Sí, pareciera que existe alguna especie de recelo por llamar a las cosas por su nombre, fue ilegal acorde a la constitución española y, por tanto, no tiene validez. En segundo lugar, no es claro que haya sido “la mayoría” catalana la que desea la escisión, ya que como ha sido documentado por diversos medios españoles y nacionales, hubo ciudadanos que votaron más de una vez, existieron incongruencias en las cifras, cada quien podía imprimir su papeleta, etc. Y el tercer, y más esclarecedor tema, el hecho de que el depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya huido a Bélgica para defender la independencia desde la distancia. Permítame contextualizarlo, amable lector, en hechos ocurridos en España antes del fatídico 1 de octubre, lo que marcó un parteaguas en esta historia. El señor Puigdemont fue alcalde de Girona, una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima y de la comarca del Gironés, en la comunidad autónoma de Cataluña. Pues bien, en 2015, siendo Puigdemont alcalde, se presentó una denuncia por el presunto desvío de 15 millones de euros de dinero público que habrían revertido en el recibo del agua de los vecinos. del cobro de comisiones ilegales y financiación irregular a través de la consultoría Efial, que fue la que se encargó de elaborar informes ‘ad hoc’ para justificar concesiones de consistorios convergentes a cambio de las comisiones. Pues bien, En el año 2012, el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, encargó una auditoría sobre la gestión del agua a Efial en medio de irregularidades en su contrato. Estas noticias que comenzaron a tomar fuerza en el segundo semestre de este año hacen mal pensar a un servidor que, montado en una parafernalia independentista, hacen huir al depuesto presidente de la Generalitat hacía Bélgica, amenazando con no regresar hasta que no haya garantías (¿?) de un juicio justo. Por cierto, y para el dato, el abogado de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, es conocido por haber llevado varios casos de vascos vinculados a la asociación terrorista Euskadi Ta Askatasuna, mejor conocida por sus siglas como ETA. Acuérdese del refrán, amigo lector: “Piensa mal y acertarás”. Hasta la próxima.

