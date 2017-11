Fonden no ha llegado a la CDMX: Mancera

A un mes y medio del sismo del 19 de septiembre, la Ciudad no ha recibido un peso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino reprochó que el fondo es burocrático, y representa un enramado jurídico, normativo y administrativo.

“Está diseñado para que tarde una eternidad en llegar”, criticó.

“(El) Fonden no ha llegado a la Ciudad de México, lo único que tenemos ahora es el apoyo inmediato, lo que era inmediato pero todo lo demás que es de reconstrucción, a la Ciudad de México, no ha llegado un solo centavo todavía, nada”.

Sin embargo, resaltó que el Gobierno de la Ciudad de México todavía tiene capacidad financiera para apoyar a las personas afectadas por el sismo.

“Todavía estamos haciendo una administración responsable de estos recursos, que es transparente y puntual”, añadió.

Sobre la reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que no se ha realizado, por lo que estará pendiente para la misma.

“Yo no he tenido comunicación con el Secretario de Hacienda, no hemos tenido ninguna llamada, estamos pendientes de tener una noticia pronto”, dijo.

