Ruralidades colimenses: ¿Seguridad o soberanía alimentaria?

Recientemente he visto publicado en redes sociales la utilización por igual tanto de seguridad alimentaria como de soberanía alimentaria. Y es que aunque se parezcan, no son sinónimos, por el contrario, existen claras diferencias y su exposición será el objetivo que me he propuesto para la presente columna.

En primer lugar, es en la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en 1996 dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde se define que existe seguridad alimentaria

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa.

Sin embargo, dicha definición omite cuestionar, entre otras cosas, la procedencia de los alimentos y su calidad. Con ello, de manera no explicita, se favorece a las grandes transnacionales que hoy por hoy controlan el 75 % de las semillas que se comercializan en el mundo.

Por su parte, 10 años después, en 2007, Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales ampliaron el concepto y, en su lugar, acuñaron el termino soberanía alimentaria, al cual lo definen como

el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas.

Dicha definición —como vemos— es más completa, al incluir el verdadero derecho a la alimentación, a producir sus alimentos y al fomentar la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente apropiada y ambientalmente amigable, es decir, fomenta la autonomía de nuestros pueblos, respetando en todo momento sus diferencias culturales y sus diversos entornos ambientales; en una palabra: impulsa la vida y sus procesos co-emergentes.

De esta manera, la soberanía alimentaria involucra priorizar la producción agrícola local para alimentar a las familias de las comunidades, así como el acceso de los campesinos y las campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para garantizar el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público a repartir de una forma sostenible.

Así mismo, la soberanía todavía va más a fondo, al reconocer el derecho de los campesinos a producir sus alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se los produce. A su vez, promueve el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas; la participación de los pueblos en la definición de la política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación familiar.

Cabe resaltar que la soberanía no queda en una utopía, sino que es llevada a la práctica en diferentes partes del mundo; un ejemplo de ello, es el movimiento llamado “Vía Campesina”, el cual considera que las políticas neoliberales impulsan la seguridad alimentaria en detrimento de la soberanía alimentaria, al priorizar el comercio internacional en lugar de la alimentación de nuestros pueblos.

No obstante, cabe destacar que como defensores de la soberanía alimentaria no estamos en contra del intercambio de productos, sino de la prioridad dada a las exportaciones. El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos, cuyo problema es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados locales invadidos de productos importados a bajos precios, entre otros. Actualmente, sobre todo Estados Unidos –llamado el granero del mundo- y la Unión Europea, abusan de ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y para practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en el Norte como en el Sur.

Así, en la presente columna observamos, a resumidas cuentas, que la soberanía alimentaria difiere de la seguridad alimentaria por diferentes razones de peso, siendo éste último el enfoque adoptado por el gobierno mexicano y las instituciones internacionales, pues tal visión no distingue de dónde proceden los alimentos o las condiciones en que se producen y distribuyen, por ello, a menudo los objetivos nacionales en materia de seguridad alimentaria se logran con alimentos producidos bajo condiciones destructivas para el medio ambiente, explotadoras y con la ayuda de subsidios y políticas que destruyen la producción local de alimentos, pero benefician a las grandes compañías agroindustriales.

Por último, me bastaría resumir, para cerrar el presente artículo, resaltando que son dos las diferencias más remarcables entre los dos conceptos trabajados: por un lado, la soberanía refiere a la concepción de la alimentación como un derecho y, por el otro lado, en la seguridad alimentaria se aceptan tres tipos de agricultura: la agroindustrial y de gran escala, la orgánica y la biológica; y éstas, a su vez, pueden involucrar productores tanto grandes, como medianos y pequeños, mientras que en el caso de la soberanía alimentaria se focaliza específicamente en la pequeña agricultura y se prioriza la producción orgánica, libre de químicos. Así que la búsqueda de la soberanía y de la autonomía son claves para enfrentar la encrucijada en la que nos encontramos como civilización en la modernidad capitalista, no la seguridad alimentaria y su destrucción de la vida. Tengamos la certeza que otro México es posible, uno autónomo y soberano.

Abierto al diálogo de saberes, nos encontramos en @alfred_alva

Blog al servicio de la comunidad urbana: https://ruralidadescolimenses.wordpress.com

*Estudiante de maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Comentarios