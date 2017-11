Perspectiva adolescente: Tradiciones de colores

Caminaba por la avenida Camino Real con los ojos completamente cerrados, mis pies apenas tentaban la acera, me sentía ligera. Mis cabellos bailaban con la brisa otoñal, y chocaban contra mi sombrero negro, provocando un sonido silencioso placentero a mis oídos.

De pronto, una presencia se posicionó a mi lado, lentamente y sin hacer el menor ruido. Su pisar era callado, mas su espectro era cálido y dulce, con un leve aroma a cítricos. -Atenea -susurré, y pude percibir un asentimiento de cabeza al lado mío. Sonreí, aún con mis párpados cerrados.

-¿Hace cuánto no vas al cementerio? -preguntó una voz contralto y clara al lado mío. Entreabrí los ojos mientras pensaba. -Desde la última vez que fuimos -afirmé después de dudar unos segundos.

-¿Vamos? -me preguntó-. -Vamos -le respondí. Ella me tomó de la mano y me jaló hacia adelante. Cuando iba a abrir los ojos, interrumpió: -Eso no, ciérralos –sentenció, y opté por hacerle caso. Cerré mis ojos y dejé que me guiara.

A los cuantos pasos, olores mezclados acariciaron mi nariz, provocando que electricidad bajara por mi cuerpo: “¡Comida!”, pensé mientras sonreía. Cebiche con limón, pozole y un refresco burbujeante recién abierto, y unos tacos con tortilla hecha a mano.

A lo lejos una guitarra y una voz soprano cantando “La Llorona” se entremezclaba con los bajos de una canción norteña y la rola “Yo te extrañaré”. El crujido de los pétalos de una flor cempasúchil al contacto con mi suela, sólo afirmaron mis sospechas.

Recordé la fecha del calendario con la foto de Poe que cuelga sobre mi cama. -Efectivamente, es Día de Muertos, niña -comentó Atenea antes de que preguntara-. Le respondí riendo.

Cuando llegamos al cementerio, Atenea paró en seco y me soltó como señal de que podía abrir los ojos. Lo hice. Observé a mi alrededor, gracias a Dios llevaba lentes, o la impresión sobre mis ojos hubiera sido mucho más grande. Flores de todos los tamaños y colores adornaban grandes altares; catrinas elegantes con vestidos imponentes y un labial más rojo que la granada misma; una ensalada de objetos de la época prehispánica, colonial y milenial.

Suspiré, por dos segundos me puse a pensar lo afortunada que era por haber nacido en un país lleno de riqueza cultural y un sin fin de bellas tradiciones. -No olvides el primer lugar en obesidad infantil -comentó Atenea con sarcasmo, volteé los ojos.

Jugué con mis dedos unos segundos. -Bueno… Siempre nos encontramos, o más bien, tú me encuentras a mí. Pero no sé mucho de ti… Quisiera conocerte más. Atenea, ¿quién eres? Ella me miró y…

Ya en casa recogí mi cabello con una diadema y me senté frente al computador a escribir.

Esta es mi perspectiva adolescente, ¿cuál es la tuya? Escríbeme al correo naomi.villaf@gmail.com, donde gustosa te leeré.

