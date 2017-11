Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Hambre en México y en otros lugares del mundo

También en materia de seguridad se complican las cosas a Donald Trump, en el tiroteo de Las Vegas quedó claro que un individuo puede comprar un número prácticamente ilimitado de armas de alto poder; posteriormente se hizo una investigación en la que se manda a un menor a adquirir cigarros que por ser menor de edad no se los venden, entra a comprar licor y tampoco aceptan vendérselo por su limitada edad, va después a tratar de comprar droga que por lo mismo no logra que se la vendan, pero en cambio va a comprar un arma a un comercio establecido y sí se la venden; sin embargo como los grupos que las fabrican y los que defienden la venta irrestricta de armas apoyaron a Trump desde que competía por la candidatura republicana, difícilmente puede apoyar ahora el control de armas y su venta.

Nos han impresionado todas las familias que por los estragos causados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, perdieron casi todo lo que tenían –algunos después de más de un mes, sobre todo en poblaciones remotas, mal comunicadas, siguen sin recibir ayuda oficial-, careciendo incluso de comida y agua; sin embargo no sólo en México, ni únicamente los damnificados por terremotos o huracanes padecen hambre. El 15 de septiembre en la sede de la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- en Roma, cinco organismos del Sistema de Naciones Unidas (FAO, FIDA, PMA, UNICEF y OMS), presentaron el informe: “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, conforme al cual, en 2016, el hambre afectó al 11 % de la población mundial: 815 millones de personas -38 millones más que en 2015-, de las cuales 520 están en Asia, 243 en África (destacando Sudán del Sur, el norte de Nigeria, Somalia y Yemen, que también tiene parte de su territorio en Asia) y 42 en Latinoamérica y el Caribe.

Es increíble que a pesar de todo el desarrollo que ha logrado la humanidad en economía, medicina, tecnología, etc., tantas personas sigan padeciendo por no tener qué comer, y desafortunadamente el número de humanos con hambre se incrementó después de haberse ido reduciendo en los 10 años anteriores. Lo importante es que no son sólo números, sino que son hombres, mujeres, jóvenes y niños que no tienen alimento que llevarse a la boca, que padecen desnutrición, que son altamente vulnerables y cuyas vidas pueden quedar truncadas, con lo que parece alejarse el objetivo que estableció la ONU en el 2015, de desterrar el hambre del mundo para el año 2030, (dentro de 13 años). Hambruna en lo que han influido la disminución en los programas de ayuda y solidaridad para con los más pobres, fenómenos naturales como el calentamiento global que ha provocado inundaciones y sequías, así como conflictos armados, que han disminuido la producción agrícola en el mundo.

Si bien los mexicanos mostramos solidaridad para con los afectados por los sismos de septiembre, no debemos permanecer impasibles ante lo injusto que resulta el que mientras en algunos países se tiran alimentos, en otros, millones carecen de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano: el acceso al alimento, y que todos los días sufren por hambre: desolación, tristeza, amargura y muerte; problemática que no debe llevarnos a un derrotismo que nos haga considerar que nada puede hacerse, ni a concluir que la solución corresponde únicamente a políticos y gobernantes, ni tampoco busquemos otras vanas y efímeras excusas para permanecer ajenos a esta gran problemática.

Apoyemos a aquellas instituciones que combaten el hambre con generosidad, constancia y entusiasmo.

