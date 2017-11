Ragnarök: El contacto entre Halloween y Día de Muertos

La inclusión de elementos “extranjeros” a nuestras tradicionales fiestas es un fenómeno cada vez más frecuente, aunque no es un tema que debiera preocuparnos, siempre y cuando conozcamos el origen de nuestras tradiciones y cómo han evolucionado a lo largo de la historia, así evitaremos caer en la tentación de permanecer herméticos, protegiendo y validando sólo lo que hacemos dentro de nuestra cultura. Estaríamos cayendo en un acto de xenofobia, en lugar de un sano nacionalismo, y hay que recordar que de eso ya tuvimos bastante en siglos pasados.

El desconocer el origen de las celebraciones y no comprender el mundo en el que vivimos trae a flote dilemas inexistentes, como pudiera ser el de elegir si celebrar Halloween o Día de Muertos. Por contacto directo o indirecto, estamos expuestos a la tradición vecina, y es por esta misma cercanía e identificación con la cultura del Halloween, que tenemos licencia para elegir, tomar y conservar lo que nos sea coherente. Podemos, incluso, celebrar ambos días, pero hay que remontarnos rápidamente al origen.

Primero, decir que tanto el Halloween (Hallow Even) y el Día de Muertos son sucesores del Samhain (“Fin del verano”; del irlandés antiguo), una tradición céltica llevada a cabo el 1 de noviembre para celebrar el año nuevo, fecha en la que -se creía- las almas de los que murieron durante el año, accedían a la tierra de los muertos. En esta fecha los cultivos debían cosecharse, se cazaban animales y se encendían hogueras para guiar (más tarde, con la llegada del cristianismo, sería para ahuyentar) a los espíritus. En el Samhain, los espíritus eran poderosos, pero salvajes; la iglesia los reducía a espíritus malignos.

Por un lado, en Estados Unidos tenemos una celebración lúdica y dinámica que hasta hace poco era celebrada principalmente por niños, según expone Jack Santino, profesor de Cultura Popular estadounidense. En México y Latinoamérica el aspecto lúdico coexiste con el aspecto solemne y sagrado, dando forma a una festividad única compuesta por diversos elementos. Las famosas calaveras catrinas, cuya iconografía la comenzó el grabador José Guadalupe Posada en 1912, están presentes en dulces, literatura, maquillaje, adornos, etc., en contraposición a las calabazas naranjas, que son el rostro de la festividad estadounidense, junto con una gran variedad de atuendos inspirados en películas de terror y el clásico trick or threat (truco o dulce). En un sentido, podríamos decir que el Halloweeen se ha mantenido más fiel a la versión cristiana, debido a la representación de la visita de espíritus malignos, en contraste con el Día de Muertos, donde los espíritus que se recuerdan son seres queridos fallecidos, para los cuales se realizan coloridos altares. Y por esta razón nos sentimos orgullosos de nuestra fiesta del Día de Muertos, pues en verdad hemos logrado adaptarla a nuestra forma de vida. La complejidad de nuestra celebración es tal que Estados Unidos últimamente nos está volteando a ver con admiración.

SINCRETISMO

En México, cada vez más gente celebra el Halloween, y por ello estamos encaminados hacia un sincretismo que abarcaría estas dos celebraciones, sin necesariamente tener un resultado violento. En Inglaterra, la celebración de Halloween no implica la desaparición de la festividad principal, Guy Fawkes Night (5 de noviembre), y que es, según Jack Santino en su libro Halloween and others festivals of death and life, una adaptación del Halloween a la sociedad inglesa.

Son, pues, procesos culturales cuyas fases pueden tomar siglos enteros; sin embargo, ya no se acuerdan por un pacto gubernamental, social o religioso. Hoy, más que nunca, la cultura puede hablar por sí misma, por lo tanto debemos respetarla y ser coherentes y responsables con ella, pero no por ello cerrarnos y menospreciar otras manifestaciones culturales, pues si hay contacto y sincretismo, el flujo afecta a ambos organismos.

