Una historia de mentiras

De los casi 500 trabajadores del Gobierno del Estado que Martín Flores Castañeda quiere sindicalizar, la mayoría no cumple con los requisitos de la ley para alcanzar ese estatus, pues muchos son supernumerarios, de confianza y hasta directores, los cuales están impedidos para formar parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

El líder de la burocracia del estado ha señalado que todos los que puso en la lista para ingresar a su organización, cumplen con la ley y, por tanto, ya son sindicalizados; sin embargo, miente descaradamente porque no es así, sino que todavía la parte patronal, o sea la administración de José Ignacio Peralta, tiene la facultad de revisar caso por caso para ver si en realidad se cumple con lo establecido en la ley.

De no ser así, Martín Flores les habrá fallado a los empleados que creyeron en él y que confiaron en que tendrían un trabajo seguro para mantener a sus familias.

Lo que no dice Flores Castañeda en su gira por los medios de comunicación, es que hay una molestia generalizada al interior del STSGE porque muchos de los 500 trabajadores en lista no cuentan con los merecimientos para obtener su base, y los que sí, han sido ninguneados por el propio Martín Flores y Víctor Vázquez, porque no son afines a su proyecto político y personal.

Entre los casi 500 hay gente que no sólo no cumple con los requisitos de ley, sino que ya habían sido despedidos, y otros que apenas entraron a la administración hace poco más de un año, lo que es una afrenta a los que llevan décadas pidiendo su ingreso al Sindicato y que no han sido respaldados por los líderes en los últimos sexenios.

Sí hay un gran problema con el proceso de sindicalización de casi 500 trabajadores, pues muchos no cumplen con los requisitos de ley, pero sobre todo porque el Gobierno del Estado no contempla en su presupuesto del 2018 un incremento de recursos para los sueldos y prestaciones de los nuevos trabajadores.

A ver cómo le hace Flores Castañeda para calmar los ánimos de su Sindicato, pues se sabe que tienen instrucciones de emprender un golpeteo contra el Gobierno del Estado, situación que sólo perjudicará a los empleados y al funcionamiento de la administración estatal. O quizá ese sea su plan.

Comentarios