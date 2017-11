Bitácora reporteril: Se ganó al Congreso

En su comparecencia ante los legisladores locales, Jaime Flores Merlo –encargado del despacho de la Secretaría de Educación— dejó en claro el dominio que tiene del tema educativo: lo conoce a profundidad y sabe expresar los temas más complejos con soltura, pues no se fue por la tangente ni se puso a cantinflear, sino que dio una respuesta a cada uno de los cuestionamientos de los legisladores.

Esto no pasó desapercibido para los diputados, en especial los del PAN (me comenta una fuente cercana a la bancada panista que quedaron satisfechos y que reconocen la experiencia y el nivel de conocimiento del funcionario). Flores Merlo dejó en claro, con eso, que no es improvisado. Que no sólo tiene un currículum impecable, sino que también tiene la destreza y capacidad de resolución, indispensable en un puesto como éste.

Y es que, por el momento, no tiene parangón en el sector educativo: ¿qué otro tiene una hoja de presentación como la de Jaime Flores? ¿Quién emula su trayectoria de más 40 en el servicio educativo? Su larga carrera profesional comenzó en el aula, en el municipio de Armería, en las comunidades; es un docente que conoce de los procesos educativos y didácticos necesarios para el aprendizaje, pero sobre todo de las necesidades del salón de clases.

Ya en su papel como funcionario de la Secretaría de Educación, fue director de educación básica (un puesto trascendental dentro de la estructura de esta dependencia, porque abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria; casi todo el sistema educativo público). Conoce, por lo tanto, a los supervisores de esos niveles, así como los directivos, que son parte importante de la instrumentación de la política educativa.

También se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría de Educación, un puesto importante y clave para la logística y funcionamiento de la dependencia, por lo que conoce a detalle los engranajes administrativos y el andamiaje académico que da soporte a la política educativa.

Luego trabajó como director de planeación educativa. Ahí se dedicó a formular las estrategias y planificaciones para elevar los aprendizajes, a través de procesos pedagógicos acordes con los planes de estudio y programas. Precisamente, le tocó dirigir un área en la que se centra el trabajo educativo de la dependencia y la cual tiene un impacto directo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por si fuera poco esto, Flores Merlo fue dirigente de la Sección 6 del SNTE en 1994-1997. Conoce, como la palma de la mano, los estatutos sindicales. Es un sindicalista de formación, pero que tiene una visión institucional clara y una lealtad política al gobernador Ignacio Peralta. Esto le ha permitido armonizar la relación con los líderes sindicales de las Secciones 6 y 39 del SNTE, Héctor Prisciliano González Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa.

Por su experiencia y el conocimiento cabal de la política educativa, Jaime Flores nunca dejó de figurar como una pieza clave en el funcionamiento de la Secretaría de Educación, ya sea como asesor o como directivo. Ahora el Gobernador le confirió la responsabilidad de dirigir, como encargado del despacho, la dependencia educativa. El lunes, en su comparecencia con los diputados, expresó su interés por asumir la titularidad de esta dependencia. Por todos sus antecedentes y su calidad humana –sobre todo su integridad–, sería un excelente Secretario de Educación.

Otro secretario que también tuvo un buen manejo de cifras y demostró eficiencia en su trabajo, fue el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos García Noriega, quien destacó avances en el pago de deuda pública, buen manejo en ingresos y egresos, así como una mejora recaudatoria, lo que ha permitido generar ahorro para el cumplimiento de compromisos y el pago de apoyos, en especial en los rubros de seguridad, educación y salud.

