Cetis 157 gana concurso de Altares de muerto

Infoecos/Cuauhtémoc

En el marco de las actividades que con motivo del Día de Muertos organizara la Dirección de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se llevó a cabo la premiación del concurso Altares de muerto, los cuales fueron colocados en el andén y portales de la Presidencia Municipal, llevándose el primer lugar el altar montado por alumnos y maestros del Cetis 157, de la cabecera municipal.

Con un segundo lugar se premió el altar montado por alumnos del bachillerato No 13 de la UdeC y el tercer sitio fue para el altar de los alumnos de la primaria Valentín Gómez Farías. Todos los participantes se dieron cita el día 1 de noviembre para explicar, durante el recorrido del jurado, la simbología del altar, cómo es que concebían la muerte las culturas antiguas y, posteriormente, esa mezcla de creencias, pues en algunos altares se agregan ya crucifijos, cruces de sal e inclusive se explica que los colores más notorios en un altar, como el naranja y el morado, simbolizan el luto indígena, el primero, y posterior a la conquista, el segundo.

Se agradeció a todos los participantes, especialmente planteles escolares, pues no se puede dejar de mencionar, por ejemplo, el altar de la Secundaria No. 5 José Mora y Verduzco. De manera general, todos los altares atrajeron la atención de la gente que participó, a la vez, de las actividades enmarcadas en el Festival de Día de Muertos con eventos musicales, proyección de película y concursos de altares, calaveritas literarias, entre otros, que sumaron a las que también organizó el Bachillerato No. 13, como fue la Caminata de las ánimas, el 31 de octubre y, posteriormente, el panteón viviente en el jardín principal de Cuauhtémoc, todo ello con el objetivo de promover las tradiciones propias de la cultura mexicana.

