Govea y Antuna se preparan para jugar contra Bélgica

La Selección Mexicana tuvo su primer día de trabajo en Europa, como parte de su preparación para enfrentar a Bélgica mañana viernes y posteriormente medirse con Polonia tres días después.

Por su parte, Omar Govea, futbolista surgido de las Águilas del América, señaló: “Estoy muy contento, el grupo me ha recibido muy bien, me dieron la bienvenida y yo me encuentro aprovechando y aprendiendo de esta nueva experiencia. He venido trabajando fuerte para esta oportunidad y ahora que estoy aquí hay que intentar hacer lo mejor”, comentó Govea.

Sobre la manera en la que lo recibió el grupo a su llegada dijo: “Todos se han portado increíblemente conmigo, son un grupo muy sano y voy a intentar aprender de estos grandes jugadores”.

Carlos Uriel Antuna, “Era un sueño desde niño, estar con esta calidad de jugadores como Javier Hernández, Carlos Vela, Hirving Lozano, todos, solamente me veía jugando en el Play con ellos pero ahorita estoy muy contento de estar aquí. A muchos de ellos los seguía por la televisión, admiro a todos pero en especial a Chicharito y a Hirving”.

Sobre como recibió su primer llamado, señaló: “Me agarró un poco de sorpresa por el momento, yo tenía en mi mente el luchar para poder tener un llamado a la Selección, ahora me sorprendió un poco pero ansioso de estar aquí”.

Concluyó aceptando que puede adaptarse fácilmente a jugar por los costados de la cancha, como un extremo.

