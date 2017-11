Camino Real_ Comparecencias: grosería y tersura

De las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo estatal ante el Congreso del Estado con motivo del segundo informe de gobierno de Nacho Peralta, dos cosas podemos subrayar. Una, que esas visitas involuntarias de los secretarios de la administración estatal han resultado más tersas de lo que era de esperar, y más bien diría que los diputados, si bien no han sido totalmente dóciles, se han visto bien portados y hasta pudiéramos decir satisfechos con las exposiciones de los miembros del gabinete estatal.

La otra cosa digna de comentar es la falta de respeto de los diputados faltistas que en número de doce (de un total de 25) estuvieron ausentes el día que iba a comparecer el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, razón por la que fue suspendido el encuentro. La falta de respeto de los diputados no es al público -pues ya los conocemos y no nos extraña su descortesía que raya en la patanería-, ni siquiera al compareciente -que seguramente agradeció que le hayan devuelto su tiempo-, sino a su propia investidura y al Poder del Estado que representan. ¿A quién creen que ofenden no presentándose?

Majaderías aparte, se puede decir que en la glosa del segundo informe de gobierno, además de ampliar la información a los diputados, se disiparon algunas dudas en torno a algunos puntos, además de salir a flote información novedosa que muchas veces se queda en el escritorio. En esa dinámica se dieron a conocer resultados de algunas obras que se han llevado y que arrojan un saldo positivo en lo social.

En este contexto, destaca la información que dio el secretario de Turismo, César Castañeda, sobre las cifras de visitantes al Ecoparc -lo que sonó a cachetada con guante blanco a los que se opusieron a que este proyecto-, pues dijo que a pocos meses de abrir sus puertas es un éxito, ya que generalmente está atiborrado de visitantes los fines de semana, lo que no se veía desde hace mucho. Dijo a los diputados que el Ecoparc ha servido como una atracción más en la ciudad, específicamente para los niños y jóvenes, y aseguró que se busca instalar más atracciones en el estado, como el caso de un acuario en Manzanillo. Al respecto, señaló que hay dos propuestas: una empresa de Ciudad de México que tiene dificultades para hacerlo porque les pegó el tipo de cambio; pero hay otra de Guadalajara interesada y se está platicando con ambos para identificar la mejor opción para el acuario.

El secretario de Finanzas, Arturo Noriega García, dio a conocer que de manera acumulada en lo que va de la administración del gobernador Peralta, se ha reducido el saldo de deuda pública directa en 6.2 por ciento. Y corroborando parte de lo expuesto por Finanzas, Kristian Meiners, secretario de Administración y Gestión Pública, dijo que en la estructura administrativa se ha dado cumplimiento al 95% de las obligaciones en materia de transparencia.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, sorprendió al decir que en el 2019 espera contar con 560 elementos nuevos, ya que este 2017 concluirá con 160 policías más, proyectando contratar 200 más en 2018 y otro tanto en 2019 hasta alcanzar 1.8 policías por cada mil habitantes, que es el promedio estándar a nivel internacional y conforme al Modelo Óptimo de la Función Policial.

El procurador de justicia, José Guadalupe Franco Escobar, habló de las acciones al interior de esa dependencia para, dijo, proyectar una nueva procuraduría que cumpla con los estándares de excelencia.

Las comparecencias, en general, han cumplido su cometido y los diputados han sido recipiendarios de esa información, en que la constante ha sido la transparencia en las distintas áreas de la administración estatal.

MESÓN

Se ve bien Indira Vizcaíno al renunciar al PRD para entregarse por entero a la campaña de Andrés Manuel El Gorgojo López Obrador… Pero se habría visto mejor si hubiese renunciado desde el principio y no hasta el último cuando que vio que la iban a echar por traicionera… Y lo mismo puede decirse de Carlos Sotelo García… LA BELLÍSIMA ciudad de Izamal, Yucatán, fue objeto de una ofensa terrible: una revista turística tuvo la idea de fotografiar mujeres encueradas en sus lugares más hermosos dizque para promocionar ese destino… ¡Malhaya la hora en que el alcalde aceptó -¿y pagaría con dinero suyo?-, ese tipo de propaganda!… Izamal es una joya de la península yucateca, rica en arquitectura tradicional, gastronomía y paisaje, y no necesita de ninguna encueratriz, por más nalgona y chichona que sea, para atraer turistas… ¡Desgraciados!… ¡Arrieros somos!

Comentarios