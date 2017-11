El Frente Ciudadano por Colima es un hecho: PRD

La agenda legislativa y las candidaturas se integrarán de forma democrática con la representación nacional y local, dice Martha Zepeda

No descarta sumar a priístas; buscará tener un acercamiento con la dirigente del PAN en Colima

Infoecos/Colima

La delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, confirmó la integración del Frente Ciudadano por Colima para participar en las elecciones locales del año 2018.

Afirmó que la definición del plan de gobierno, la agenda legislativa y las candidaturas se integrarán de forma democrática con la representación nacional y local, a través del Consejo Consultivo y la Comisión Ejecutiva.

Indicó que aunque ha dialogado con algunos de los dirigentes estatales de los partidos integrantes de la eventual coalición, los acuerdos del Frente Ciudadano por Colima los tomarán las dirigencias nacionales en conjunto con destacados líderes sociales y académicos, así como los actores políticos que representan un liderazgo al interior de su partido.

“Los objetivos superiores del frente para derrocar al régimen y crear uno donde el ciudadano esté al centro de las decisiones de la vida pública se van a colocar por encima de los intereses de cualquier actor o grupo político que existen en los estados”, señaló.

“Estas divisiones partidistas no van a fracturar ese interés superior que representa el interés ciudadano por México”, enfatizó.

Zepeda del Toro dijo que reconoce y respeta a Julia Jiménez Angulo como presidenta estatal del PAN.

“Reconozco el liderazgo, y respeto a la dirigente de Acción Nacional, Julia Jiménez. Tendremos que encontrarnos en el presente y futuro en un diálogo trasparente y de cara a la sociedad donde se tengan las formalidades necesarias para tomar las definiciones que desde luego serán colegiadas”, declaró.

Finalmente, invitó a los panistas que apoyaron al priísta Ignacio Peralta Sánchez en su candidatura a gobernador, a deslindarse del PRI para poder participar en el frente.

“Es importante tener en cuenta que el frente tiene una vocación opositora, vamos ir en contra del PRI, vamos a vencer al PRI. Estoy segura que los que apoyaron para que Ignacio Peralta fuera gobernador hoy están arrepentidos de haberlo hecho”.

También abrió la posibilidad a priístas de obtener una candidatura siempre y cuando se deslinden de su partido y compitan contra el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.

Zepeda del Toro señaló que “en este momento el compromiso de todos aquellos que tienen interés en formar parte del frente, incluso a quienes apoyen al PRI pero tendrán que hacer un deslinde público.

“El frente tiene una opción opositora contra el PRI (…) no me voy a referir a uno, fueron muchos en su momento apoyaron a que Ignacio Peralta fuera gobernador pero ahora están arrepentidos, implica que se va a ir a competir al PRI y a Peralta Sánchez y a su mal gobierno. En suma decir que sí va a haber frente, no se tomarán de forma personal sino con órganos colegiados, y le vamos a competir al PRI a ganar”.

Por último, adelantó que primero se definirán las candidaturas federales y luego las locales a más tardar en diciembre de este año.

Comentarios