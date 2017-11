Atracadero de sombras: Adiós

El salto triple mortal de un trapecista, significa el sueño irrealizable de un pájaro. A.B.V.

Este es un instante cumbre y transitorio del finiquito de un ciclo, íntegramente de mi propiedad.

En primer término, publicar en Ecos de la Costa cada semana durante casi ocho años consecutivos, alcanza ya para un servidor el límite de la abulia o, para ser más contundente, del desencanto, aparte de que, y esto lo digo sólo como algo anecdótico, el emolumento por cada colaboración resulta nimio, meramente simbólico, además de anacrónico. ¿Ya desterraré, en ese sentido, aquella prioridad (lejana) juvenil sin cortapisas: por amor al arte… no importa si debemos hacerlo gratis? ¿Quién invita en este instante el frasco de tinto o la caguama o el tequila y los cigarros, si ni siquiera para eso alcanza hoy una modesta retribución semanal en los periódicos locales? ¿Sería pertinente de plano una exigencia revulsiva de mi parte ante ese cuño editorial típico en todos los rotativos de Colima, sin olvidar que éstos giran en torno a un cimiento empresarial privado? Desde luego, sería luchar contra una costumbre férrea impuesta por los dueños de los medios escritos, constructores de una tradición que, valga mi racionalidad imparcial, ya suena a arcaica y muy a la provinciana.

No obstante, enseguida de tal discrepancia -aliada creo yo de la razón-, asimismo debe sincerarse mi agradecimiento al espacio brindado en las páginas de Ecos de la Costa, a través del tiempo dicho y por varios motivos.

Pero vayamos por orden. De entrada, entiendo que la mayoría de los que ahí publican -sin remedio- tienen intereses de distinta índole. Y ellos mismos, hasta pagarían por ver su bello nombre en el periódico y, por supuesto, para tener una compuerta en torno a su peculio estrictamente personal, que no es otra cosa que el ideológico. Y eso, sabemos, abarca distintos tópicos que a cada cual le corresponde responsabilizarse en su interior. Unos, ni cuenta se dan de eso. Otros, lo saben pero callan. Y el que calla, también sabemos, obtiene la enorme ganancia de satisfacer subrepticiamente sus intereses. Habrá otros que, gratuitamente, colaboran bajo la enjundia del aficionado emergente que se satisface con sus opiniones eventuales e improvisadas.

Descorramos de súbito otro telón. Así, -por ejemplo- el mecánico que con regularidad atiende a mi bicicleta, me cobra por cada servicio. Y yo le pago puntual por algo que yo no sé hacer. Y él lo hace, con una técnica depurada. De esta forma nos entendemos. Eventualmente, le pago hasta de más, porque creo que se lo merece. Yo no podría darle el mantenimiento técnico o mecánico a mi artefacto. Él, por el contrario y con una integridad y destreza que aprecio, me la deja casi nueva, reluciente podría decir, y lista para la refriega cotidiana. Los periódicos colimotes, reitero y valga el salto raudo de la transposición, han evadido, dada en ocasiones la restricción económica de los mismos y otras en realidad por la intransigencia del mismo mecanismo empresarial, un horizonte inherente a la dignificación profesional de los estipendios por el trabajo periodístico. Me seduce tanto, mirando hacia otros confines, (en este caso hacia mi lontananza interior), el canto de las sirenas frente a esa carretera que no tiene fin.

Pero evitemos ya la esgrima con la palabra y concluyamos de tajo el asunto considerado como prioritario. Me despido de Ecos de la Costa y de mis lectores; algunos incluso sé quiénes son y a los cuales les agradezco su tiempo por incursionar en mi Atracadero de sombras. Para ellos, un tanto triste, ofrezco mi propio duelo por esta probable temporal ausencia. No sin saltar el recordatorio de que nada ni nadie es imprescindible en esta vida.

Sin más, ADIÓS, hasta que a lo mejor nos dejemos ver en otras páginas, encima del mundo. O en el otro caso, pudiera ser, logre con dolor distanciarme para siempre de ese ocio que, durante tantos años, me encaminara hacia la amorosa pretensión de mi escritura. En esta dirección, mi memoria respecto a aquellos extraordinarios acontecimientos fugaces míos, ya está amenazando en claudicar. Por lo mismo, podría desencadenarse un infortunio final de mi parte: El día que olvide mis recuerdos, será ya imposible continuar con el intento de eslabonar ficciones entre el insomnio de mis efímeras realidades. Adiós, entrañable Ecos de la Costa. Agradezco, ante toda circunstancia, que jamás allí me hayan censurado absolutamente nada. Y eso, en cualquier tiempo y en cualquier trayectoria del periodismo colimense, debe ameritar un profundo GRACIAS. Gracias también, joven director de Ecos, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, por tu entereza.

Posdata

Por último, a manera de declaratoria existencial irremediable, ofrezco a mis lectores esta CATARSIS V11:

Ciertamente, basándome en el espejo retrovisor de mis hechos sinceros, fui un niño mimado por mis padres, a pesar de ser un infante a veces furibundo y otras tantas lo suficientemente tierno, el cual, ellos me lo confesaron, mis progenitores siempre imaginaron que moriría muy joven debido a mi inevitable rebeldía, siendo un mozalbete muy inquieto y desaforadamente intenso, arrobado por una seducción existencial acaso creída como maldita; espesa, diría algún amigo mío. Por lo mismo, en una ocasión, debido a una serie de conferencias respecto al periodismo, hice trizas y oriné un diploma inmediatamente después de que la autoridad gubernamental local me acababa de entregar por mi participación en tales charlas, en una ceremonia-baile de clausura, supuesta de gala. En esos tiempos, adorador yo de los poetas simbolistas franceses creídos como mi yuxtapuesto e irremediable alter ego, escribía mucho para enseñarme a escribir, pero, paralelo a esa figuración de furor desbocado, leía a la vez sin límite de tiempo, para, a lo mejor vanidosamente, abrazarme a la pretensión de la búsqueda quizá del laberinto perdido abriéndolo la sonrisa de una tentadora mujer. Quiero decir, leí lo pertinente; quiero decir, acaparadoramente leí lo que merecí leer y, por otra parte, creo haber tenido las mujeres que, a su vez, he merecido tener. Finalmente, sigo aprendiendo a escribir. A fin de cuentas, no sé si he aprendido a amar. Lo mismo podría aseverar alusivo a si deseo que la soledad acapare la felicidad de mi último suspiro. Después de todo, nunca he sabido para qué existo.

Nota al margen

Tel. 312 320 4610 para el asunto de mi próximo evento. (Locura de poemas).

