Realizan XI Taller de Construcción y Restauración de Tierra y Bambú

Infoecos/Colima

Se realizó esta semana el XI Taller de Construcción y Restauración de Arquitectura de Tierra y Bambú como alternativa para la autoconstrucción de albergues de emergencia, que organizó la Universidad de Colima a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Cuerpo Académico Ucol-CA-26.

Para dar inicio con las actividades, Miguel Fernando Elizondo Mata, catedrático de la UdeC, dictó la conferencia “Bambú y tierra, alianza estratégica para la construcción de albergues de emergencia”, en la que habló sobre los daños que causaron los terremotos del 7 y 19 de septiembre de este año, ya que miles de mexicanos se quedaron sin vivienda; asimismo, habló de los mitos sobre el uso del bambú y la tierra en las construcciones.

Entre algunos de estos mitos, dijo el catedrático, se encuentra el creer que las casas de bambú y tierra son sólo para pobres, que no son durables, o que son más caras que la construcción tradicional. También comentó que algunas personas piensan que el bambú no sirve para construir porque se apolilla, es muy frágil y no resiste los sismos; “todo esto es totalmente falso”, aseveró.

Explicó que para construir un albergue se deben tomar en consideración algunos aspectos, como los materiales accesibles, las cualidades sismo-resistentes, que sea fácil de replicar y, sobretodo, viable en lo económico, ambiental y social.

En la inauguración de este evento se contó con la presencia de José de Jesús Palos Reyes, subdirector de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en representación del director Juan Ramón González de Loza, y de Abel Salazar Silva, presidente del Consejo Colimense del Bambú (Bambucol).

Comentarios