Congreso sanciona a exfuncionarios de cuatro organismos operadores de agua

Por observaciones realizadas por el OSAFIG en auditoría del 2014

Al exdirector de Ciapacov, Óscar Valencia Montes, imponen sanción directa por 811 mil 530 pesos e inhabilitación por un año

Infoecos/Colima

El Congreso del Estado aprobó sanciones para exfuncionarios de los organismos operadores del servicio de agua potable de Colima-Villa de Álvarez, Ixtlahuacán y Comala, así como del Ayuntamiento de Tecomán, por su probable responsabilidad en actos detectados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), durante el proceso de fiscalización del año 2014.

Al exdirector general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, se le impuso una sanción económica directa por 811 mil 530 pesos e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos.

Al presentar al pleno los dictámenes a favor de las sanciones, Riult Rivera Gutiérrez, presidente la Comisión de Responsabilidades, señaló que admitidos y desahogados los elementos de prueba aportados por Valencia Montes, éste no logró desvirtuar la observación consistente en la asignación a trabajadores de confianza de diversos bonos exclusivos para personal sindicalizado de la Ciapacov.

En ese sentido, aseguró que quedó demostrado fehacientemente que el servidor público observado autorizó a 17 trabajadores de confianza, incluido él mismo, el bono de burócrata, bono de apoyo al gasto familiar, bono de juguete, pago adicional, bono general, bono extraordinario anual y el bono escolar, todas ellas prestaciones exclusivas del personal sindicalizado.

Ante ello, para el exdirector de la Ciapacov se aprobó una inhabilitación para desempeñar empleos en la administración pública estatal o municipal por un año y sanción económica por la cantidad de 811 mil 539 pesos, equivalente al perjuicio causado.

Para Dalila del Rosario García Avena se aprobó amonestación pública, pues como directora de Recursos Humanos de Ciapacov, omitió exhibir documentación que justificara el pago de apoyos de colegiaturas, beneficio que se autoriza conforme convenio de prestaciones sindicales.

No obstante que el recurso económico para las colegiaturas fue aplicado al objeto para el cual fue autorizado, la observación estriba en que de acuerdo a las cantidades que soportan cada póliza de cheques, la funcionaria autorizó la expedición de éstos a su nombre para beneficio de terceros, cuando debió hacerlo directamente a los trabajadores sindicalizados.

A María Leticia Béjar Maldonado, que en 2014 era gerente Comercial y de Finanzas de Ciapacov, se aprobó una sanción de amonestación pública, por pagar 849 pesos de más por concepto de pago de bono de antigüedad a un trabajador, observación que quedó solventada luego de que el organismo le descontó, vía nómina, los 849 pesos pagados en demasía por concepto de estímulo de antigüedad.

En el caso del Ayuntamiento de Tecomán, se aprobó una amonestación pública y sanción económica directa por 58 mil 676 pesos para Alejandro Rodríguez Vázquez, extesorero municipal, por no exhibir información y documentación de la presentación artística de Espinoza Paz y Banda los Recoditos, realizada el 25 de enero de 2014.

Por su parte, a Gildardo Álvarez Pulido, en su carácter de exdirector de Obras Públicas Municipales de Tecomán, se le impuso amonestación pública y sanción económica de 26 mil 534.16 pesos, por no justificar el hecho de no haber instalado seis conceptos pagados no suministrados en la obra “Perforación y aforo de pozo profundo en Cerro de Ortega”.

A Alejandro Rodríguez Vázquez, extesorero municipal de Tecomán; Susana Romero Castrejón, extesorera; Zenaido Hernández Estrada, exdirector de Ingresos, y Marco Antonio Preciado Castillo, exdirector de Desarrollo Urbano y Ecología, se les sancionó con amonestación pública, por su probable responsabilidad en diversas faltas administrativas.

En el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Comala (Comapac), para Juan Jiménez Rojas, excontador del organismo, y José Manuel Dueñas Fuentes, exdirector general, se aprobaron amonestaciones públicas, cuyo objeto es suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones normativas vigentes.

Finalmente, a Horacio Chávez García, exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán (CAPAI), se le impuso como sanción administrativa una amonestación pública.

Comentarios