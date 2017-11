Crecimiento emocional integral: La falsa fortaleza

Control, guardarse los sentimientos negativos, ocultarlos para no mostrarlos y evitar las consecuencias de expresarlos parecen palabras y frases que definen a las “personas fuertes”. En clara oposición a las personas que frecuentemente se sienten heridas, que reaccionan en demasía y contribuyen así a generar conflictos dentro de la familia o en el círculo de sus amistades, parece que “las personas fuertes” son las que tratan de mantener la armonía aún a costa de lo que sienten o necesiten. Son “pacíficas” y sumamente generosas, pues aparentemente están dando mucho de sí mismas, son serviciales y amables, aún cuando sean tratadas mal por aquel otro tipo de personas conflictivas y quejosas.

El control es decisivo para estas personas. Detienen, agarran, reprimen, fuerzan a sus emociones, de tal manera que aunque sí les afectan ciertas situaciones, no lo dejan ver, pues consideran que expresarse va a ser destructivo en sus relaciones. Así se mantienen en un continuo “sacrificio” a favor de la armonía, de la paz, del amor. De todos modos en su interior, cuando se encuentran solas o con alguna persona en la que confían, vierten todos estos sentimientos negativos amasados con el tiempo y aumentados con la reflexión que reúne más y más eventos similares, y saca conclusiones acerca de lo malagradecidos que son los demás por no reconocer su labor de unión y de búsqueda de situaciones plenas de gentileza en la que todos están contentos, armoniosos y amables entre ellos.

Para algunas personas enojarse con los demás por una clara afrenta, pedir abiertamente lo que necesitan, manifestando así su vulnerabilidad, llorar por algo que les hacen o poner límites a quienes las lastiman, es literalmente imposible que lo hagan. Sienten que así van a ser malas personas, que van a “perder el control” de la situación o que van a contribuir a generar conflictos en sus relaciones. Así estas personas se tienen que volver “muy fuertes” para aguantar las inevitables divergencias que hay entre las personas y los continuos vaivenes que trae la vida. Son personas que construyen una “armadura” para defenderse de aquello que no es estable, de la incertidumbre, de la caprichosidad de los sentimientos ajenos, de su ineludible inmadurez. No comprenden que los demás madurarán poco a poco y no de golpe, y llegarán a enfrentar los diversos desafíos que su vida les presente e irán haciéndolo con mayor madurez cada vez conforme crezcan, desarrollen su espíritu, aprendan de la experiencia a mejor asimilar sus emociones y lo que va sucediéndoles en sus relaciones. Es un proceso, no de buenas a primeras todo tiene que estar bien cómo estas personas, adueñadas de la armonización, quieren.

Las “personas fuertes” son como “piedras”, lo aguantan todo. Nadie imagina que un día salgan con que tienen un gran rencor con quienes “no reconocieron” su dedicación para mantener la armonía. Un buen día explotan y demuestran que sí sienten, que sí son débiles, que sí se enojan y que sí se entristecen, pero que no sabían qué hacer con todo eso. Y se encuentran con que no han generado en su relación con los demás el espacio para aceptarse vulnerable, con defectos, con malos sentimientos a veces. Ese espacio de allí sí de contención, que nos ayuda a pensar qué nos pasa, ese espacio en el que somos auténticos, en el que podemos resolverlo juntos. Pero ese espacio no es una obligación, se construye, se propicia y también sufre los inevitables vaivenes de la conquista poco a poco de nuestra madurez y de nuestro aprendizaje a través de la experiencia. Así que no es un espacio absolutamente sólido y estable, sino cambiante. Lo importante sería aceptar cuando se puede y cuando no se puede estar en armonía.

Reprimirse, guardarse las cosas, ocultarlas, mantener la “paz” a toda costa suele confundirse con lo que hemos llamado “contención emocional”. Esta última es una habilidad de la inteligencia emocional para contener, retener, domar, guardar, abrazar, sostener lo que sentimos para asimilarlo poco a poco, digerirlo, confrontarlo con nuestra experiencia y así decidir cómo reaccionar, qué hacer o incluso aprender e incrementar nuestra experiencia.

*Terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. Orientadora cristiana.

Correo electrónico: biopsico@yahoo.com.mx

www.facebook.com/crecimientoemocionalintegral

Intégrate en el grupo www.facebook.com/LECTORES DE RUTH HOLTZ

Comentarios