Hay que decirlo_ Contrapeso: Los rumores de ¿Nacho?

Ayer leía la columna de mi amigo periodista Arnoldo Delgadillo Grajeda, joven altamente respetado por mi persona y sin lugar a dudas, un hombre del que disfruto constantemente leer sus textos publicados en distintas plataformas. Él publica ayer en Ecos de la Costa, en su columna Contrapeso, una reflexión respecto a los gobernadores colimenses que han visto en algún punto de su administración, la viabilidad de su renuncia al cargo, tomando como inicio un texto que se publica la página web del Siglo de México.

Fue ahí donde esto llamó mi atención. La semana pasada, yo también vi por redes sociales, la publicación patrocinada de varios “periódicos” que mostraban la misma noticia: “La dirigencia nacional del PRI analiza remoción de gobernadores en tres entidades por crisis de reputación”. Iniciando la publicación pagada El Siglo de México y secundando varios “medios” del calibre del Deforma, en sus años de hambre.

En la nota original (aún disponible al momento de escribir esta columna en elsiglodemexico.com), firmada por “el staff”, señalan directamente a Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a Astudillo de Guerrero y a Quirino de Sinaloa, como objetivos en la mira del CEN del PRI para solicitarles amablemente su renuncia, debido a su “pobre calificación que obtuvieron en una encuesta realizada por Consulta Mitofsky”. La nota continúa centrándose aún más sobre el potosino Juan Manuel Carreras, lanzando aseveraciones sin mostrar ni una sola prueba de lo que se acusa.

Pues bien, basta con perder el tiempo navegando en la página del Siglo de México, para darse cuenta que por buen diseño que tenga, no es más que una fachada de un intento de medio de comunicación, que actualiza sus noticias cada tres o cuatro días y que en realidad, son notas a modo, o bien, solo esponja para robustecer la página de engaño. Además, como cereza al pastel, la página oficial de Consulta Mitofsky publica este pasado 10 de noviembre un “Comunicado a los medios de comunicación y comunidad en general” en el que expresa: “Los datos o la clasificación que aparecen (en la nota en cuestión) son totalmente falsos, esos datos no corresponden a ningún estudio realizado o difundido por Consulta Mitofsky”.

En definitiva el ejercicio periodístico es una gran responsabilidad de la que yo no me siento experto, pero eso no quita que tenga un gran compromiso con la verdad y con mi columna. Por el cariño y respeto que le tengo a mi amigo columnista, consideré apropiado hacer esa aclaración. No podemos como mexicanos permitir que a capricho de unos, se publiquen en nuestras narices falsedades que menosprecian a nuestras instituciones, que solo abonan a la desunión y fortalecen la desconfianza de la población en sus gobernantes.

No dudo que conforme se acerquen las elecciones del 2018 abunden más y más las notas falsas, sin respaldo ni sustento, que solo busquen desinformar a la población acarreando agua a su propio molino. Es ahí donde es responsabilidad de todos poner en duda un poco y ser más selectivos de los contenidos que consumimos. Al final de cuentas, recordemos el dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nosotros somos el río, no dejemos que las fake news nos revuelvan.

