Homilía: Te urge saber quién eres

Cuántos lamentos y críticas, cuántos momentos tristes diariamente están en las personas y en la sociedad; porque no gobernamos, solamente lamentamos, culpamos, sin atender a nuestras responsabilidades. Urge quitar los momentos tristes que diariamente están en nuestra persona y sociedad. Hasta culpamos a Dios y al Demonio. Urge hacer lo que debemos. Tengamos las lámparas encendidas, para que estemos listos cuando seamos llamados.

Al morir no dejaremos el mundo, sino atravesaremos la puerta y nos enfrentaremos frente a frente con Cristo, por lo que urge que tengamos las cosas que debemos y no podremos entrar al Cielo si no actuamos como debíamos. A la tierra no podremos regresar, urge cómo estemos cuando nos llegue la muerte.

Las lámparas de que nos habla Cristo son nuestra conducta, estarán encendidas si estamos haciendo lo que debemos o apagadas si solamente actuamos con gustos y conveniencias y descuidamos el hacer lo que debemos. Por eso es urgente la responsabilidad en nuestra actuación. Cuántos imaginan que son grandes y están bien, porque tienen un puesto importante o son ricos y poderosos. Pero están descuidando lo que deben ser: Dios y yo, gobernantes de nuestra persona y el entorno; que todos moriremos y nada nos llevaremos, por lo que urge tener las lámparas encendidas.

Hoy Cristo nos dice que tengamos cuidado, sabiendo lo que somos y lo que debemos hacer. Nos pone el ejemplo de 10 jóvenes que en una noche salieron al encuentro de su esposo. Pero eran diferentes: cinco hicieron lo que debían hacer y cinco lo descuidaron; cada una debía llevar aceite, porque se les podría terminar en el camino. En ese tiempo, se debían tener lámpara y aceite diariamente. Las cuidadosas podían reponer el aceite y terminar su camino, las descuidadas no. Se pusieron a descansar y se durmieron, pero cuando llegó un grito de que ya estaba por llegar el esposo, se levantaron todas; las descuidadas pidieron, a las cuidadosas, aceite, porque sus lámparas ya se estaban apagando, pero no les dieron porque lo ocuparían. Se nos dice: cada persona es responsable de sí misma. Nada se gana con lamentos y culpabilidades.

Así es la vida. Diariamente debemos estar cumpliendo nuestros compromisos; cada uno es responsable de sí, quien quiera que sea. Como sea, debe ver qué compromisos u obligaciones tiene con su persona, su familia, el puesto social que tiene; debe estar poniendo y quitando diariamente; es responsable de su persona y del puesto social que tiene, sus compromisos antes de sus gustos y conveniencias. Un gobernante, un sacerdote, un comerciante y todo ciudadano debe conocerse y conocer a su sociedad, debe estar al pendiente de poner o quitar, lo necesario; será juzgado al morir por lo que debía hacer. Quitemos el perder el tiempo con críticas y culpabilidades.

Vivamos en paz, crezcamos constantemente, pensemos en todo el mundo; maldades traen problemas; perseveremos con alegría. Gobernemos nuestro espíritu con sabiduría y prudencia; pensemos en la paz común, el bien y la prosperidad de la sociedad. Estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora que dejaremos la materia y seremos solamente espíritu.

