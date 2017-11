Perspectiva adolescente: Estrés en el ciprés

Por: Naomi Arelí Villafuerte Martínez

Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dígame profe, cuando examen, mi cerebro, ¿sabe usted adónde va? –A.

-Y por esa razón la maestra me ha pedido que les dé una charla sobre el estrés-. Mis compañeros se quedaron callados unos segundos, hasta que un joven con gafas de la fila trasera levantó la mano, le di la palabra. –Tengo una pregunta- expresó, y asentí. -¿Qué es el estrés? –dijo sonrojándose mientras un compañero a su lado le daba un codazo. Aclaré mi garganta.

-En simples palabras, estrés es la manera en la que el cuerpo se prepara para actuar ante una situación difícil con enfoque, fortaleza, vigor y agudeza mental. Varias son las situaciones que lo detonan, como una exposición o presentar el examen de la materia más difícil –el joven asintió.

Comencé a caminar de un lado a otro mientras hablaba. –Todos alguna vez hemos tenido esa sensación al esperar los resultados de un examen, sobre todo cuando no estamos seguros de haber respondido correctamente. ¡Es una verdadera pesadilla!-. Atenea, que me veía desde una silla junto a la puerta, se ajustó los lentes y asintió.

-Me gustaría me dijeran ¿qué hacen ustedes cuando están estresados –una chica de la primera fila tosió, pasaron un par de segundos y ninguna persona se animaba a participar. Finalmente Atenea levantó la mano, le agradecí con la mirada. –Dormir– se limitó a decir, los chicos de alrededor comenzaron a asentir.

Una chica con coleta de la cuarta fila se levantó: –Yo suelo comer bastante– un par de personas rieron. –Yo prefiero ponerme los audífonos y escuchar reggaetón-. El chico a sus espaldas le dio una palmada en el parietal (parte trasera de la cabeza).

Sonreí. –Así como el colesterol, existe el estrés bueno y el malo. A diferencia del negativo, el positivo es una respuesta normal en aquellas situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando se tiene que frenar un auto repentinamente para evitar atropellar a una anciana- un par de chicos rieron.

-Sin embargo, la situación se pone densa cuando existe una sobrecarga y esto te hace sentir agobiado. ¿Quién me puede decir algunos síntomas? –Un chico con chamarra negra comenzó a hablar. –Ansiedad, constante presión, irritabilidad, dolores de cabeza, problemas de sueño… y excesos, creo. –Se quedó pensando unos segundos. -Ah, y depresión.

-Excelente. ¿Qué situación les genera mayor estrés?- Sam levantó la mano. –Los estudios, cuando tengo límite de tiempo para entregar una tarea o mis compañeros que muy formalmente quedaron ayudarme en el proyecto, al final me dejan solo. Es… frustrante–. Bajó la mirada.

-¿Alguien de aquí se ha ido a ordinario? –cerca de 20 personas levantaron la mano. -¿Extraordinario? –Diez asintieron. -¿Regularización? -Tres personas se miraron entre sí. -¿Qué sintieron en ese momento? –Una chica con cabello azul levantó su dedo índice. Me sentí bastante decaída, el saber que todo mi esfuerzo no fue suficiente… creo no comí por dos días, lloré bastante a decir verdad.

Asentí. –Como estudiantes, hemos vivido en carne propia el estrés y ansiedad. Pero, ¿cómo lo solucionamos? Como jóvenes, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nos hemos acostumbrado a poner en primer lugar a la escuela, y sentimos que nos morimos cuando el profesor nos dice que 5.9 no sube a 10.

-Pues sencillo… –Dijo el chico de chamarra negra. –Seamos más realistas, aprendamos a relajarnos.- Una chica le interrumpió. -Y tampoco es bueno sobrecargarse, retacarse de actividades. Es decir, enfocarse en un solo proyecto.

-Creo que están entendiendo. -Comencé a hablar un poco más sobre el sistema educativo, cómo siendo estudiantes podemos ayudar a los maestros a sentir menos estrés. Pues, por supuesto, el periodo entre segunda y tercera parcial no sólo es estresante para los estudiantes. Tener más de cien chiquillos tras tuyo pidiéndote “puntitos”, no ha de ser nada divertido. Hay que darles más crédito…-. En fin, di finalizada la conferencia, y busqué a Sam con la mirada.

-Lo hiciste bien–. Me dijo Sam, sus ojos verdes me miraron. –Gracias, por venir…- le dije sonriendo. Él se dio la media vuelta y salió por la puerta delantera. Sonreí mientras lo veía caminar.

-No me digas que te gusta–. Atenea, que estaba detrás de mí, me hizo sobresaltar con su comentario. Reí. -Claro que no-. Me giré para mirarla, pero ella ya no estaba. La puerta trasera estaba abierta de par en par, me asomé pero ya no había nadie.

Al llegar a casa me agarré el cabello con una diadema y me senté frente al computador a escribir.

