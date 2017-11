Demandan reabrir Centro de Salud de San Joaquín

Infoecos/Cuauhtémoc

Habitantes de la población de San Joaquín, en el municipio de Cuauhtémoc, claman porque vuelva a funcionar el Centro de Salud que fue inaugurado en el 2013 y no ha funcionado como es debido.

Las instalaciones se encuentran abandonadas, pidiendo los pobladores al gobernador Ignacio Peralta Sánchez su intervención, para que la Secretaría de Salud reactive dicho sitio, pues las personas que requieren de atención deben trasladarse a la ciudad y atenderse en el Hospital Regional o en instancias particulares.

Martín Radillo Andrade declaró que en campaña se hizo la petición al gobernador, pero hasta el momento no existe respuesta. “Yo soy diabético y lo necesito, tengo que ir hasta la ciudad de Colima y a veces no cuento con recursos, te estás muriendo y no hay nada, queremos que ya el Centro de Salud funcione”, dijo.

Por su parte, Elvira Andrade mencionó la importancia de que otorguen el servicio adecuado porque desde que se construyó, el edificio ha estado como obra negra y no funciona, “no tiene caso que esté así, requerimos en operatividad el Centro de Salud con especialistas y un buen cuadro básico de medicamentos”.

También los vecinos de la comunidad, Gloria Andrade, Ricardo Hernández, María de Jesús Cernas y Efrén Ramírez, manifestaron que a la inauguración del Centro de Salud asistieron funcionarios de diversos niveles para la apertura de la obra, pero fue todo. Indicaron que son más de 250 personas las que requieren de este servicio, “acudiremos a la Secretaría de Salud para que este problema se pueda resolver y se abra el Centro de Salud de San Joaquín”, señalaron.

