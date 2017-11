En pocos minutos …

MACÍAS Y CHACÓN, LOS ÁRBITROS PARA SEMIFINALES DE LA COPA CORONA MX

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a árbitros encargados de dirigir las acciones en los juegos de semifinales de la Copa Corona MX Apertura 2017.

Rayados vs América que se jugó el miércoles 15 de noviembre a las 20:30 horas, dirigido por el árbitro central: Óscar Macías Romo, y asistente 1: José Luis Camargo, asistente 2: Christian Kiabek Espinosa, cuarto árbitro: Eduardo Galván

Para el Pachuca vs Atlante del martes 21 de noviembre a las 21:06 horas, se designó al árbitro central: Miguel Ángel Chacón, asistente 1: Miguel Ángel Hernández, asistente 2: Michel Alejandro Morales, cuarto árbitro: Adonai Escobedo.

MUERE BOBBY DOERR, LEYENDA DE RED SOX

Bobby Doerr, miembro del Salón de la Fama del beisbol apodado el Capitán Silencioso de los Boston Rede Sox falleció a los 99 años.

Doerr murió el lunes, anunciaron los Red Sox este martes en un comunicado. Doerr era el expelotero de Grandes Ligas de mayor edad.

“Bobby Doerr fue parte de una era de gigantes del beisbol y él era uno de ellos”, dijo el dueño de los Red Sox, John Henry. “E incluso con sus logros en segunda base que lo llevaron al Salón de la Fama, sus mejores características eran su carácter y personalidad. Lo extrañaremos”.

Doerr jugó 14 temporadas con Boston y fue exaltado al Salón de la Fama en 1986, el mismo año que su amigo de toda la vida y compañero de equipo, Ted Williams. Acumuló promedio de bateo de .288 y ayudó a los Red Sox a conquistar la Serie Mundial de 1946.

Doerr, elegido en nueve ocasiones al Juego de Estrellas, incluso le perdonaba a Williams su famosa impaciencia y mal temperamento. “Es que Ted no entendía la mediocridad. Y yo estaba en la clase de los mediocres”, relató Doerr a The Associated Press cuando cumplió 90 años en 2008.

El intermedista acumuló dos mil 42 hits, 223 jonrones y mil 247 remolcadas, y tuvo una racha de 414 partidos sin cometer un solo error.

JACK SOCK VENCE A MARINCILIC EN EL MASTERS DE LONDRES

El estadounidense Jack Sock mantuvo su sueño de jugar las semifinales del Masters al batir al croata Marin Cilic en un apretado duelo que se decidió en el tie break de la tercera manga; 5-7, 6-2 y 7-6 (7/4), este martes en Londres.

En un duelo entre dos jugadores que habían perdido el primer partido de la fase de grupos, la victoria era esencial para mantener las opciones de avanzar a semifinales.

La primera manga se jugó en los pequeños detalles entre dos grandes sacadores. Cilic se la llevó rompiéndole el servicio a Sock.

En la segunda manga el estadounidense se mostró más certero y potente con la derecha. Además intentó y acertó con varias dejadas, lo que le permitió distanciarse y situarse 4-1. Selló el set con un saque directo.

Cilic parecía lanzado en el set decisivo (3-0), pero Sock remontó y se jugó el tie break, donde el estadounidense acertó con cinco puntos consecutivos para llevarse el triunfo en dos horas y 28 minutos de juego.

