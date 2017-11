A Media Semana: Medida dolorosa

A nadie nos gusta nos incrementen los precios de cualquier producto que compramos o hacemos uso cotidiano de ellos, basta y sobra con los desmedidos impuestos que religiosamente nos cobran los tres órdenes de Gobierno casi hasta por respirar; ahora más que la gasolina y el gas andan por las nubes, mientras el pírrico salario mínimo es de burla. Pues bien, en esta coyuntura, la presente semana iniciamos con un aumento de 6 a 8 pesos en las tarifas del transporte público en los llamados camiones urbanos, esto sin duda representará un trancazo a la economía que va directo al bolsillo de la inmensa mayoría de las familias colimenses, las cuales a partir del lunes tendrán, aquellos que usan este tipo de transporte, que desembolsar dos pesos más por piocha, que multiplicados por dos o tres, está canijo.

En lo particular entiendo que es una medida lesiva para la siempre olvidada clase popular, aquella que a diario utiliza este medio para trasladarse a sus respectivos centros de trabajo o escuelas, etc; empero, también hay que ver el lado de los concesionarios, igual que a todos nos jodieron con los combustibles, principal insumo para mover las unidades, lamentable, pero palo dado ni Dios lo quita, así hagan las protestas y movilizaciones que quieran, no habrá marcha atrás. Luego entonces, el siguiente paso corresponde a la ausente titular de la Secretaría de Movilidad, Gisela Irene Méndez, a quien tocará vigilar se cumplan los acuerdos tarifarios de mejorar el transporte público en general, puesto que desde su llegada no se ha visto la modernización que tanto cacaraqueó, no hablamos de solamente de mejora de unidades, incumplimiento de rutas u horarios, tampoco ha podido erradicar absolutamente nada el comportamiento de los chóferes, los mismos vicios y actitudes, continúan siendo unos cafres del volante, se estacionan donde se les pega su fregada gana, rebasan por donde se les antoja, se pasan semáforos en rojo, arrancan sin importarles echarnos encima el vehículo, todas esas linduras, y la Semov vacía en la aplicación del reglamento, en otras ondas futuristas en lugar de arreglar el presente, lo que menos pedimos es que se pongan las pilas por lo menos.

AVISPERO ALBOROTADO

Ya se siente la calentura política con miras al primer domingo de 2018, todos los actores políticos que suspiran por algún cargo no se aguantaron las ganas y echaron la carne al asador; utilizan cualquier estrategia o pretexto que les permite las leyes electorales para decirle al electorado, aquí estoy; algunos como José Manuel Romero Coello, quien se ha rezagado en el carrera, optó por la promoción visual tapizando la geografía estatal con costosos espectaculares, y es que bien sabe el director del Imjuve, que Kike Rojas lo alcanzó y rebasó por mucho en las preferencias al Senado de la República; otro escaparate serán las fiestas cumpleañeras, que uno que otro politiquillo quisiera cumplirlos hasta por mes, en ese tenor, el fin de semana hubo tres pachangas. En dos, la de Gaby Benavides y Héctor Insúa, alcaldes de Manzanillo y Colima, fue para mostrar músculo y mandar mensajes que están listos para sacrificarse por tres años más, en el caso de este último, fue el más espectacular, pues logró reunir en su convocatoria a la clase empresarial, “destacados” priístas identificados con el anguianato, reconocidos periodistas y sociedad civil, esa que vota y da triunfos en las urnas.

RENUNCIAS

Bastantes y diferentes lecturas dejaron las repentinas salidas de los directores del DIF Estatal e Incodis, Mayrén Polanco y Francisco Pérez Medina, sobre todo este último, quien a pesar de venir desde el gobierno de Mario Anguiano, en esta administración mostró lealtad, trabajo tangible y disciplina institucional, sobre todo eficiencia en beneficio de las personas con capacidades diferentes. A ciencia cierta, desconozco los motivos de su salida, se rumora sería preparar terreno para una posible participación en el próximo proceso electoral, no es descabellada la hipótesis, al contrario, creo que el exfuncionario estatal es de los escasos cuadros competitivos con posibilidades de triunfo que tiene el Revolucionario Institucional, particularmente para los distritos uno o dos de la capital.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios