Nueva fracción legislativa crea controversia en el Congreso

Joel Padilla afirma que es un hecho su creación; PAN le da la bienvenida; Independientes sostienen que aún no es un hecho; PRI guarda silencio

Infoecos/Colima

La formación de una cuarta fracción legislativa en el Congreso local, conformada por el PT y PVEM, ha generado controversia e incluso inquietud entre los diputados locales, pues ello podría generar una nueva conformación del Poder Legislativo del estado y pondría fin a un grupo hegemónico en la conducción del trabajo legislativo.

Desde el anunció de la creación de esta nueva fracción legislativa del PT se generaron divergencias que llevaron incluso a declarar “un receso de días” a la sesión iniciada el pasado lunes.

Ante ello, el diputado local Joel Padilla Peña, quien coordinará el nuevo grupo parlamentario, afirmó que “es un hecho su conformación”, lo que convertiría a esta fracción en “el fiel de la balanza legislativa”.

En diversos foros y entrevistas, Padilla Peña ha ratificado su postura y la de su ahora compañera de fracción, Martha Meza Oregón, del PVEM, de “no dar marcha atrás” y “acabar con la hegemonía” legislativa que habían impuesto los legisladores del PRI-Independientes.

Ante ello, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Luis Humberto Ladino Ochoa, señaló que “le damos más cordial de las bienvenidas y que la conformación de este grupo parlamentario, que legalmente hoy inicia, sea para bien de la vida democrática y plural del Congreso del Estado de Colima”, mencionó el diputado Luis Ladino.

Ladino Ochoa recordó que no hace mucho, tres diputados se conformaron en un grupo parlamentario denominado Independientes, y que a pesar de que en su momento la bancada del PAN lamentó su decisión, “nosotros, los diputados del PAN, aceptamos a pesar de que esto marcaba un hito en la historia, no solo de Colima si no del país, ya que sería el único Congreso a nivel nacional en el que se conformaba una bancada con diputados independientes”.

El panista exhortó a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI e Independientes para que aceptaran la nueva conformación y, una vez superado esto, continuaran con los trabajos legislativos en favor del pueblo de Colima.

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de Congreso del Estado, Nicolás Contreras Cortés, aseguró que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no está conformado, en virtud de que para su integración no se observaron disposiciones en la materia contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y en su reglamento.

Sin embargo, aceptó que en un plazo no menor de ocho días se podría dar una respuesta oficial sobre la nueva integración del Grupo Parlamentario del PT en la legislatura.

Sobre el particular, el coordinador de la bancada priista Federico Rangel Lozano no se ha pronunciado sobre el particular.

Hoy miércoles se habrá de reanudar la sesión del Congreso del Estado.

Comentarios