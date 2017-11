Riesgos del frente ciudadano 

Una vez más, la delega del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martha Zepeda del Toro, ha emprendido una nueva lucha, pero esta vez no es contra el Gobierno del Estado, sino en contra de correligionarios y partidos de oposición, para consolidar el “Frente Ciudadano por México” en Colima, el cual, pareciera no tener pies ni cabeza, sobre todo por la postura asumida por los dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), Leoncio Morán Sánchez, que se resiste a formar parte de esta alianza a nivel estatal, y de la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Julia Jiménez Angulo, a la que al parecer no le han dicho qué hacer y qué postura tomar; pero sobre todo, porque no ha tenido la respuesta esperada tanto de la población como de militantes y aspirantes a candidaturas de los distintos partidos que lo integran.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Martha y de algunos políticos de PAN y MC, que buscan impulsar el “Frente Ciudadano por México” en la entidad, tendrán que enfréntense en primer lugar a la resistencia natural que los ha estigmatizado al ser una alianza integrada por partidos con ideologías y principios antagónicos, lo que no ha sido visto con buenos ojos por la ciudadanía, incluso a los colimenses aún no se les olvida la cerrazón que mostró Martha Zepeda, en la pasada elección ordinaría y extraordinaria, en la que se negó a declinar por Jorge Luis Preciado Rodríguez, candidato del PAN a la gubernatura, contribuyendo así al triunfo del PRI y su candidato Ignacio Peralta, al igual que lo hizo Leoncio Morán con MC, por lo que independientemente del futuro de la alianza, no les será nada fácil, pero tampoco imposible, convencer al electorado de sus “buenas intenciones”.

Pero quizá el problema más complicado y peligroso al que se enfrentaran los promotores de esta alianza, será con sus propios correligionarios, líderes y aspirantes de sus partidos, para los que el “Frente Ciudadano” significa una amenaza en sus aspiraciones personales y de grupo, razón por la que el escenario político-electoral para el PAN, PRD y MC, no se ve nada halagador, sobre todo porque podría significar una desbandada de militantes y una proliferación descomunal de aspirantes independientes; si los dirigentes nacionales deciden aplicar la “Ley de Herodes”, a sus homólogos estatales y aspirantes a candidatos, no les quedará más que doblegarse o renunciar, pero cualquiera de las dos opciones causaría graves daños a la alianza, como le sucedió al PAN con Margarita Zavala.

Pero los problemas del “Frente Ciudadano” no se reducen a convencer a los dirigentes y aspirantes de los partidos a que acepten ir alianza, sino va más allá, el reparto y los métodos de elección de candidatos serán fundamentales para garantizar su consolidación y competitividad electoral; empero, nos queda claro que personajes como Martha Zepeda, Enrique Michel, Leticia Zepeda entre otros personajes políticos y de la sociedad civil que se encuentran impulsando el “Frente Ciudadano por México” en Colima, y difícilmente aceptarán no aparecer en las listas de candidatos, al igual que los panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, que le han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para contender por una candidatura y que ahora ven disminuidas sus posibilidades, al tener que someter sus aspiraciones a un supuesto Consejo Consultivo y no a la voluntad de la militancia de su partido como lo esperaban.

Si el “Frente Ciudadano” logra salir airoso de este complicado proceso, podría verse favorecido por el desencanto que ha generado el PRI entre la población, sin embargo, tendrán que disputarle a Morena y los candidatos abanderados por Andrés Manuel López Obrador, el voto de castigo que el electorado le dará al Revolucionario Institucional.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Comentarios