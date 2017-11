Sindicato Nacional de Músicos denuncia negativa de pago del Iffecol

Infoecos/Colima

Jorge Novela, líder del Sindicato Nacional de Músicos en el estado de Colima, denunció a este medio que el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima (Iffecol), se ha negado a realizar el pago correspondiente por el pago de derecho de piso, correspondiente al concepto de los grupos que se presentaron de manera gratuita en el marco de la Feria de Todos los Santos 2017.

Explicó que este impuesto, que es intergrupal en toda la República, no ha sido cubierto tanto por el empresario Martín Romo, a quien aparentemente le contrató el Iffecol los grupos musicales en la explanada, como tampoco el director de este instituto, Petronilo Vázquez Vuelvas, quien, según el denunciante, le contestó, en tono de burla, que él no era músico y por lo tanto no tenía por qué pagar impuesto.

Jorge Novela dijo que desgraciadamente hay personas que desconocen todas sus obligaciones o se niegan a cumplirlas, por lo que aunque él ha trabajado bien con empresarios como los del palenque, el Festival del Volcán y otros, ahora está batallando con el Iffecol, para cumplir con este requerimiento que ya le hicieron del pago en México.

Sin embargo, dijo que si sigue la negativa del director del Iffecol de cubrir el pago, no entrará en controversia y entonces deberá recurrir a las instancias legales para hacer que se cubra esta responsabilidad de pago.

