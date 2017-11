Interés Público

POLÍTICOS INSENSIBLES

Uno de los factores que más causa la repulsa contra la clase política son los privilegios de los que goza, siempre en detrimento de las clases sociales más bajas. En una sociedad como la mexicana, en la cual existen profundos contrastes sociales y donde la mayoría de la población recibe un salario muy por debajo de los 6 mil pesos mensuales, el recurso millonario que se aprobaron los senadores, como bono de despedida, ofende y genera una gran repulsa en la sociedad.

Y es que cada senador de la República recibirá un monto de 2.4 millones de pesos por el concepto de Seguro de Separación Individualizado, una prestación con la que únicamente cuentan los legisladores y funcionarios de alto nivel de la Federación, situación que propicia una gran inequidad, puesto que ningún trabajador en México cuenta con este mecanismo.

Si bien el 50 por ciento de estos 2.4 millones de pesos (es decir 1.2 millones de pesos) fue aportado por cada legislador con cargo a su dieta mensual, la cual asciende a 171 mil 443 pesos, los otros 1.2 millones serán cubiertos con dinero público, del que cada año se gestiona en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es un exceso, un acto atrabiliario que los legisladores, aprovechando su responsabilidad como fiscalizadores de los recursos públicos y artífices de las leyes, se aprueben bonos o medidas que solo los benefician a ellos, cuando un segmento importante de la población vive en la extrema pobreza y no tiene el dinero necesario ni siquiera para alimentarse.

Además, la aprobación de este bono millonario se da dentro de un contexto inflacionario por el aumento de la gasolina y el gas licuado, insumos imprescindibles y que generan un encarecimiento de diversos productos, lo que perjudica y lacera a la economía familiar. ¿Qué mensaje le da la clase política a los mexicanos cuando se regalan, de manera unilateral, un millón 200 mil pesos cada legislador federal?

Si bien el Manual de Percepciones de los Senadores establece que para concretar esta prestación, los legisladores podrán ahorrar hasta un 10 por ciento de su salario –y la Cámara Alta deberá cubrir un monto similar–, los ciudadanos también habrán pagado a los senadores 78.3 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido a que ese concepto no es cubierto por los legisladores.

Los recibos oficiales emitidos por el Senado y publicados por algunos legisladores que han decidido transparentar sus ingresos confirman que el ISR por ese concepto, durante los seis años de la legislatura, es pagado con cargo al bolsillo de los mexicanos.

No se vale, en ese sentido, que además de la jugosa dieta que reciben –un pago mensual que un trabajador mexicano promedio no gana ni en un año de arduo trabajo–, los legisladores se aprueben bonos que solo los benefician a ellos. Acciones como ésta son la causa principal de la crisis de credibilidad de los partidos políticos.

Por lo menos en el caso de quienes busquen cargos de elección popular en el 2018, harían bien en rechazar este bono. Y es que cuando salgan a las calles a pedir el voto, los ciudadanos, con justa razón, les reclamarán su actuar, que además de insensible revela el nivel de gandayas que son los legisladores en México.

QUE SE BAJEN DE LA FIESTA

Con el aumento de 6 a 8 pesos de la trifa del transporte público, los concesionarios de las rutas tendrán que apegarse al cumplimiento de los compromisos, en especial los relacionados con mejoras las condiciones físicas y de trato con los usuarios. En pocas palabras: se acabó la fiesta.

El descontento social por el alza en la tarifa es previsible, lo cual han aprovechado algunos actores sociales de oposición para llevar agua a su molino. Sin embargo, nunca antes se hicieron estudios técnicos para definir el acuerdo tarifario, y por lo tanto, la decisión quedaba meramente en lo discrecional, con un amplio margen de beneficio para quienes usufructúan este servicio público.

Tan fue así, que actualmente el 77 por ciento de unidades de la flota de camiones tienen una antigüedad de entre 10 y 20 años; esto a pesar de que la ley –antes de la actual legislación en movilidad– consignaba que se tenían que renovar cada década de las unidades, lo que nunca se hizo.

Aunado a esto, la atención de parte de muchos de los conductores es mala, pues hay quejas de los usuarios por el tiempo que deben esperar a que pase su ruta. De acuerdo al estudio técnico que hizo la Secretaría de Movilidad, en el acuerdo tarifario anterior los concesionarios del transporte alcanzaron ganancias del 40 por ciento.

Estas ganancias cuantiosas, irrepetibles ante la actual tesitura de aumento a los energéticos, nunca se utilizaron para mejoras las unidades, mucho menos renovarlas. De acuerdo a la anterior ley, la utilidad tope para quienes prestan este servicio debió ser de entre el 12 y el 14 por ciento –antes de la actual legislación–, por lo que debieron de haber utilizado el 26 o 28 por ciento restante para mejorar las unidades.

Sin embargo, por la laxitud y negligencia de las autoridades, nunca lo hicieron, por lo que todo ese recurso se fue a los bolsillos de los concesionarios. El gobernador Ignacio Peralta pudo irse por la fácil y dejar a los concesionarios que siguieran actuando al margen de la ley, como lo hicieron en la pasada administración, pero ahora realiza todo un estudio técnico y da las condiciones para que realmente se mejore la infraestructura de las unidades y se proporcione un mejor servicio a los usuarios.

El Ejecutivo estatal actuó de manera responsable, pues si se hubieran mantenido la tarifa de 6 pesos, con la inflación y el alza de la gasolina, la utilidad de los transportistas sería solo del nueve por ciento. A ese ritmo, en febrero del año entrante, los concesionarios estarían en quiebra técnica. Por eso era impostergable el alza a la tarifa.

Por otro lado, es imperativo, que se realice una auditoría específica en lo que antes era la Dirección de Transportes, ya que se estima que por actos de corrupción en la aplicación de sanciones, se perdieron alrededor de 15 millones de pesos por año, en todo el sexenio anterior. Esto no puede quedar impune y debe aplicarse las sanciones respectivas a quienes, en su momento, eran los vigilantes de que la ley se aplicara.

La secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, debe actuar con brazo firme: hacer valer la ley. Son los mismos transportistas, pero la autoridad es otra. El aumento de la tarifa, que funcionará bajo un fideicomiso, permitirá tener una utilidad para la adquisición de nuevas unidades, así como la paulatina inclusión de los choferes en la formalidad laboral.

El aumento ya contempla todos los nuevos gastos, pues apuesta a eficientizar el transporte, situación que es toral, ya que cada vez menos personas optan por los colectivos: casi la misma cantidad de colimenses que utilizan la ruta para ir de un lugar a otro, optan por el taxi, servicio que compite por el mismo mercado.

La secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, debe aplicar la ley de manera categórica para no dejar ni un resquicio de duda de que la fiesta para los concesionarios se acabó, y que ahora deben mejorar sustancialmente el servicio o atenerse a las consecuencias.

SE ESTIRA LA LIGA

El diputado Joel Padilla insiste en que se creará la nueva fracción parlamentaria del PT con la integración de la diputada Martha Meza, del PVEM. No quitan el dedo del renglón, ya que mientras la diputada renuncie a la representatividad del Verde, entonces podrá libremente aliarse con Padilla Peña en una nueva fracción. Ante esto, los panistas han optado por reconocerlos, mientras que los independientes los desconocen y el PRI hace mutis.

Ha circulado en algunos medios las versiones de que la ruptura de Padilla y Meza es una afrenta al gobernador y un fracaso de negociación política desde Casa de Gobierno y el PRI Estatal, sin embargo, el diputado Padilla insiste en su buena relación con el gobernador, es decir, el tema no va por ahí. Como se mencionó en el Interés Público pasado, las motivaciones para formar una nueva fracción parlamentaria es la ruptura con el diputado Nicolás Contreras a quien acusan de malos tratos, menosprecio a su trabajo y su figura como legisladores.

El reciente avalentamiento de los diputados del PT y Verde pudiera pensarse que surge de la forma en que se han resuelto los pasados conflictos políticos en la actual administración, es decir, como el caso del magisterio contra el anterior secretario de Educación, quien terminó dimitiendo, por lo que esperan la dimisión de Nico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que sea ocupada por quien sea, menos él.

Importante es recordar que la llegada de Nico a dicha comisión se derivó de la coyuntura política que supuso la renuncia de éste, Javier Ceballos y Luis Ayala a la fracción del PAN para crear la fracción independiente Nuestro Compromiso por Colima. Dicha fracción terminaba por inclinar la balanza al lado azul o rojo del Congreso, por lo que fue necesario para los priístas ceder el control político del Congreso, que no tenían, a Nicolás con el fin de ganar la mayoría legislativa y el poder de “mayoritear”.

Justo eso es lo que fortalece y debilita la posición de Nicolás Contreras. La creación de un nuevo grupo parlamentario, de dos diputados, daría el poder de negociar a Padilla Peña, pues esos dos votos terminarían por dar la mayoría en las votaciones a priístas o panistas. Es por eso que de concretarse, el PRI ya no tendría que negociar tan solo con Nico, sino también con Padilla. El problema es que al parecer el único punto en la negociación es la salida de Nico de la Comisión de Gobierno Interno, la cual no soltará por sí mismo, pues de ella pende su poder y presencia para inclusive aspirar a una candidatura importante en el 2018.

La desventaja de Joel Padilla es que ha declarado constantemente que la creación de la nueva fracción no cambiaría su forma de votar, por lo que se asume no se anexaría al PAN. La ventaja es que el PT fue uno de los partidos que contribuyó al triunfo del gobernador José Ignacio Peralta y su petición pende de un solo movimiento. Por su parte Nico tiene la desventaja de que a pesar de poder amenazar con volver a votar con el PAN, éstos no lo van a aceptar. Su ventaja es haber sido pieza clave para darle seguimiento a las iniciativas parlamentarias emanadas de Casa de Gobierno.

Ante la imperiosa necesidad que tiene la fracción priísta por aprobar la nueva Ley de Pensiones, no pueden tomar este asunto con ligereza. Así que no queda más que una decisión tajante por parte de los priístas, ya sea tomar el control de la Comisión de Gobierno Interno o arriesgarse a perder dos votos que pondrían en riesgo el plan legislativo del gobernador. Y eso es un lujo que no se pueden dar.

Joel Padilla y Martha Meza arriesgan muy poco y apuestan por ganar mucho. Como acto de dignidad y congruencia con su legislador y presidente de PT, Joel Padilla, presentó su renuncia Berenice González Gutiérrez, y la subdirectora de Educación Inicial y Preescolar, Verónica Lizeth Torres Rolón. Por lo que menos cuerdas atan a Padilla con el PRI, incluso la alianza que ha fraguado el PT con morena supone un mayor empoderamiento para el legislador. Habrá que esperar.

ASOMAN LA CABEZA

La asamblea extraordinaria del PRI Estatal supuso una serie de revelaciones y mensajes más que evidentes. Por un lado, el gobernador José Ignacio Peralta confirma su carácter militante y su respaldo al tricolor en los siguientes comicios electorales. Por otro, la forma en que fueron conformadas la Comisión para la Postulación de Candidatos, la Comisión de Procesos Internos y la integración de nuevos miembros al Consejo Político Estatal.

En cuanto a las comisiones, sorprende y no, el nombramiento de Lizet Rodríguez a la presidencia de la Comisión para la Postulación de Candidatos. La priísta ha sabido hacerse espacio en el interior del PRI, ha logrado hacerse de poder y sabe cómo usarlo. La presencia de Kike Rojas da congruencia y equilibrio a la comisión. Kike representa al militante de base y la cultura del esfuerzo. Mientras que una figura destacada como la de la diputada Chela Larios tendrá la tarea de fungir como la voz de la razón.

La Comisión de Procesos Internos fue acertada, se le da seguimiento al impecable trabajo del célebre Miguel Chávez Michel, poniendo al frente a uno de sus más avanzados pupilos, Rafael Hernández Castañeda, así como dando espacio a jóvenes priístas destacados que han demostrado lealtad y talento.

Por último, ya asoman la cabeza quienes se perfilan a encabezar las candidaturas priístas en el 2018. Carlos Noriega se hizo notar al asumir una responsabilidad en la Comisión para la Postulación de Candidatos. Mayrén Polanco, quien recientemente dejó el DIF, se integró al Consejo Político Estatal, reforzando los rumores de su llegada a una candidatura. Y el joven Héctor Munguía también fue ingresado al consejo, por lo que una de las cartas fuertes del gobernador se posiciona al interior del PRI para cerrar fuerte con miras al 2018.

